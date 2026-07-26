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Sensacyjna decyzja ws. Lewandowskiego. Trener musiał się tłumaczyć

Nadal bez gola w MLS pozostaje Robert Lewandowski. Polak w swoim drugim meczu w barwach Chicago Fire (porażka 1:3 z New York City) zaprezentował się podobnie bezbarwnie, co w debiucie. Tylko tym razem wszedł z ławki, a nie zaczął w pierwszym składzie. Po spotkaniu na konferencji prasowej trener Fire Gregg Berhalter wyjaśnił, czemu Polak usiadł na ławce i na czym się teraz skupiają w związku z nim.
Lewandowski
Screenshot Apple TV

Dwa mecze i dwie porażki. Robert Lewandowski w żadnym innym klubie, w którym występował, nie zaczął tak kiepsko (nawet w Zniczu Pruszków jego dwa pierwsze starcia to były triumfy). Nie ma się jednak co dziwić, bo całe Chicago Fire po przerwie na mundial wygląda kiepsko. Zespół z najbardziej "polskiego" miasta w USA przegrał 2:3 z Interem Miami i 1:3 z New York City. Reprezentant Polski ewidentnie nie mógł się jeszcze odnaleźć i nie miał nici porozumienia z kolegami. 

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Lewandowski nie zagrał od 1. minuty. Berhalter tłumaczy

Pełnił też dwie różne role, bo starcie w Miami zaczął od 1. minuty, a w Nowym Jorku wszedł z ławki w przerwie. Efekt był równie mizerny w obu przypadkach. Posadzenie Polaka tak szybko wśród rezerwowych wywołało wiele negatywnych komentarzy ze strony kibiców oraz ekspertów, ale trener Gregg Berhalter postanowił wyjaśnić wszystko na pomeczowej konferencji prasowej. Amerykanin stwierdził, że kontrolowanie jego minut gry na tym etapie jest celowe i normalne. 

- Chodzi o to, żeby wszystko poukładać. Zrozumieć, jak może mieć największy wpływ na grę, jak możemy być solidni w defensywie z nim w składzie i jakie mamy możliwości w pressingu. Chcieliśmy ograniczyć liczbę minut, które rozegra, po tej godzinie w środę. Celowo nie wystawiliśmy go w pierwszej połowie dzisiejszego meczu - powiedział Berhalter, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet. 

Proces trwa, ale jeszcze trochę potrwa

- Wszystko zacznie się układać wraz z rosnącą chemią między zawodnikami. Gdy zaczną lepiej rozumieć swoje ruchy, wiedzieć, gdzie się znajdują, jakie przestrzenie zajmować i gdzie możemy dogrywać piłkę do Roberta. To bardzo wczesny etap. Mamy wobec niego wysokie oczekiwania. Potrzebujemy jednak trochę cierpliwości i zrozumienia, w jakim miejscu obecnie się znajduje. Nie grał przez siedem tygodni i teraz stopniowo wraca do formy. Wszyscy mocno wierzymy, że osiągnie swój poziom - podsumował Berhalter. Kolejny mecz Chicago Fire rozegra w nocy z 1 na 2 sierpnia (sobota/niedziela) o 2:30 czasu polskiego z Charlotte FC. 

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