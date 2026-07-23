To będzie następca Lewandowskiego? Barcelona ogłosiła kolejny transfer

O zainteresowaniu Karimem Adeyemim media informowały już od jakiegoś czasu. Niespełna dwa tygodnie temu włoski dziennikarz Fabrizio Romano twierdził, że między FC Barceloną a Borussią Dortmund dogadane są już wszystkie szczegóły. Niemcy mieli otrzymać 22 mln euro kwoty stałej, 7 mln euro zmiennych oraz 20 proc. od przyszłej sprzedaży. Z kolei reporter telewizji Sky Sport, Patrick Berger informował, że 24-latek będzie zarabiał ok. 6 mln euro za sezon. W czwartek w końcu wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.

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Oficjalnie: Karim Adeyemi piłkarzem FC Barcelony. Podpisał długoletni kontrakt

Mistrzowie Hiszpanii oficjalnie przywitali swojego nowego piłkarza. - Nie mrugaj. Witaj, Adeyemi - napisali na platformie X i zamieścili nagranie, jak Niemiec przechadza się ulicami Barcelony.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej FC Barcelony, Adeyemi podpisał kontrakt do końca czerwca 2031 r. - W ciągu swojej kariery udowodnił, że potrafi grać zarówno na skrzydle, jak i jako środkowy napastnik, łącząc niesamowitą szybkość z silną lewą nogą. Te cechy czynią go kolejną cenną opcją dla Hansiego Flicka - komplementowano.

Niemiec zastąpi Lewandowskiego w Barcelonie? Flick go dobrze zna

Pojawia się zatem pytanie, czy to właśnie Adeyemi będzie nową "dziewiątką" w układance Hansiego Flicka po odejściu Roberta Lewandowskiego. W Borussii Dortmund najczęściej występował na prawym skrzydle. W Barcelonie pozycja ta jest zarezerwowana jednak dla Lamine'a Yamala. W tej sytuacji 11-krotny reprezentant Niemiec może okazać się bardziej przydatny na środku ataku, zwłaszcza jeśli fiaskiem zakończy się próba sprowadzenia Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

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W barwach Borussii Dortmund przez cztery sezony Adeyemi zanotował 146 występów, w których strzelił 36 goli i zaliczył 25 asyst. Wcześniej występował w austriackim RB Salzburg i FC Liefering, a jako młodzieżowiec wychowywał się w akademii Bayernu Monachium. Z trenerem Hansim Flickiem miał okazję współpracować w reprezentacji Niemiec. To właśnie za jego kadencji zaliczył swój debiut w dorosłej kadrze. Na ostatni mundial nie dostał jednak powołania od selekcjonera Juliana Nagelsmanna.