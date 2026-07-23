Robert Lewandowski doczekał się debiutu w barwach Chicago Fire w MLS. Nie może być jednak przesadnie zadowolony, bo nie zdobył bramki, a jego zespół przegrał 2:3 z Interem Miami, dla którego dublet ustrzelił Luis Suarez. Polak będzie potrzebował trochę czasu, by przystosować się do rywalizacji na amerykańskich boiskach.
Starcie z Interem odbyło się na Florydzie, a pewną trudność mogły stanowić warunki atmosferyczne. Piłkarze intensywnie rywalizowali w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza, poza tym reprezentant Polski zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz różniącą Stany Zjednoczone z Europą.
- Wilgotność była tak duża, że nie da się porównać. W takich warunkach rzadko kiedy się gra. Oczywiście nie będę mówił, że ta intensywność jest taka sama albo podobna (w MLS oraz czołowych ligach europejskich i Lidze Mistrzów, tego także dotyczyło pytanie - red.), ale ta wilgotność była bardzo duża i odczuwalna, sam ją odczuwałem. Na pewno taki okres adaptacji do warunków dzisiaj był i przebiegł - powiedział w rozmowie z dziennikarzami, a nagranie ze strefy mieszanej opublikował serwis WP SportoweFakty.
- Nie wiem, czy na innych stadionach i w innych miastach będzie podobnie. Wiadomo, że jest taki okres, gdy jest najcieplej i ta wilgotność jest bardzo duża - dodał Lewandowski. - To zawsze było odczuwalne, czy w okresie przygotowawczym, czy jak bywało się w Stanach. To daje się we znaki i wydaje mi się, że dzisiaj mogło być to odczuwalne - podsumował.
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Być może Robertowi Lewandowskiemu lepiej pójdzie w następnym spotkaniu MLS. Jego drużyna zagra na wyjeździe z New York City, zatem warunki atmosferyczne i klimatyczne powinny być bardziej sprzyjające dla Polaka. Wspomniany mecz odbędzie się w nocy z 25 na 26 lipca czasu polskiego.