Media: Sypie się wielki plan Włochów. Oto ile zażądał Guardiola

Reprezentacja Włoch była największym nieobecnym zakończonych w niedzielę mistrzostw świata w Ameryce. Porażka w finale baraży z Bośnią i Hercegowiną wywołała w Italii istne trzęsienie ziemi. Z posadą pożegnał się zarówno trener Gennaro Gattuso, jak i prezes tamtejszej federacji Gabriele Gravina. Tego ostatniego zastąpił Giovanni Malago, który szuka obecnie nowego szkoleniowca. Problem w tym, że ten najbardziej wymarzony coraz bardziej się od posady oddala.

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Mieli przekonać Guardiolę, by objął reprezentację Włoch. "Wrócili z niewielkim optymizmem"

Mowa oczywiście o Pepie Guardioli. O zainteresowaniu nim włoskie media rozpisywały się jeszcze w trakcie mundialu. "La Gazzetta dello Sport" informowała, że zadanie, by przekonać Hiszpana dostali nowy dyrektor techniczny włoskiej kadry - Paolo Maldini oraz doradca - Leonardo. Obaj panowie udali się nawet do Barcelony, by osobiście się z nim spotkać. Co z tego wszystkiego wyszło?

Jak przekazało w czwartek to samo źródło, Maldini i Leonardo: "wrócili do Włoch z niewielkim optymizmem" - Po konsultacji z prezesem zaproponowali kompleksowy projekt, który umieściłby Pepa w centrum wszystkiego, z możliwością zaoferowania włoskiej piłce nożnej nowej filozofii, zaczynając od akademii młodzieżowych - relacjonowano. W odpowiedzi słynny szkoleniowiec postawił wręcz zaporowe warunki.

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Tak Guardiola zareagował na propozycję Włochów. Tyle pieniędzy zażądał

Według dziennikarzy Włosi zaproponowali Guardioli pensję rzędu 10 mln euro za sezon. Ten jednak zażądał dwukrotnie wyższej (20 mln). Mało tego, zdawał się niezbyt zainteresowany nową pracą, gdyż: "obiecał rodzinie, że zrobi sobie przerwę". Po ostatnim sezonie 55-latek sam zresztą zrezygnował z posady trenera Manchesteru City, z którym związany był przez 10 lat.

"La Gazzetta dello Sport" przekazała więc, że: "Guardiola jest o krok od odrzucenia oferty Włochów". W tej sytuacji lista głównych faworytów do objęcia reprezentacji mocno się zmieniła. Na jej czele mają znajdować się obecnie Andrea Pirlo, Roberto Mancini oraz Antonio Conte. Z wymienionej trójki tamtejszej kadry nie prowadził w przeszłości jedynie Pirlo.