Robert Lewandowski miał zaszczyt z bliska oglądać niedzielny finał mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polski napastnik usiadł na trybunach w pobliżu gwiazd mistrzowskiej ekipy Hiszpanii z 2010 r. - Xaviego, Iniesty, Davida Villi czy Carlesa Puyola. Przy okazji swojego debiutu w MLS (Chicago Fire przegrało w czwartek z Interem Miami 2:3 - red.) podzielił się również wrażeniami z tamtego spotkania.

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Lewandowski cieszył się z gola Hiszpanii. Teraz wyjaśnia. "Bardzo im kibicowałem"

O jego podsumowanie poprosili dziennikarze brazylijskiego ESPN. - To nie był najbardziej spektakularny finał. Boisko było wolne i nie było to najlepsze ustawienie do gry. Hiszpania była lepsza i mogła wygrać mecz wcześniej lub większą liczbą bramek. Dominowali przez cały mecz i zawsze mieli piłkę przy nodze - ocenił Lewandowski.

W trakcie meczu kamery uchwyciły ogromną radość Lewandowskiego po bramce Ferrana Torresa na wagę tytułu. Polak również i teraz nie ukrywał, że był bardzo zadowolony z takiego rozstrzygnięcia. - Kibicowałem Hiszpanii, ponieważ spędziłem lata w Barcelonie i mam tam wielu przyjaciół; bardzo im kibicowałem. Z reprezentacji Argentyny kibicowałem tylko Messiemu, ale on już wygrał ostatnie mistrzostwa świata i dlatego chciałem, żeby tym razem wygrała Hiszpania. Są bardzo młodzi i wciąż mogą wygrać kolejne mistrzostwa. Cieszyłem się z futbolu i zwycięstwa Hiszpanii - wyjaśnił.

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Lewandowski szczerze o grze Yamala na mundialu. Tak to podsumował

Na koniec padło również pytanie o występ w całym turnieju w wykonaniu Lamine'a Yamala. - Nie zagrał najlepiej, ale było mu bardzo ciężko. Dochodził do siebie po kontuzji, która wykluczyła go z gry na osiem tygodni, a potem nie mógł dużo trenować, bo grał mecze co trzy dni. Zaletą Hiszpanii jest to, że jest drużyną i to oni pomogli Lamine'owi wygrać, a on pomógł drużynie - podsumował Lewandowski.

Lamine Yamal mundial zakończył z zaledwie jedną strzeloną bramką. Do siatki trafił jedynie w wygranym 4:0 meczu grupowym z Arabią Saudyjską. Fenomenalny 19-latek z FC Barcelony nie zdobył też żadnej nagrody indywidualnej. Najlepszym piłkarzem mistrzostw został bowiem Rodri, a najlepszym juniorem - Pau Cubarsi.