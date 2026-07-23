Gigant rusza po Oskara Pietuszewskiego. Porto chce ogromnych pieniędzy

Oskar Pietuszewski miał bardzo dobre wejście do FC Porto. Szybko stał się podstawowym zawodnikiem, a dobrymi występami znacząco przyczynił się do odzyskania mistrzostwa Portugalii. Jednocześnie wzbudził też zainteresowanie swoją osobą u innych klubów.

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Oskar Pietuszewski bohaterem wielkiego transferu? Zabiega o niego Borussia Dortmund

Według informacji przekazanych przez niemiecki portal fussballdaten.de 18-latek może obrać kierunek dobrze znany polskim piłkarzom. "Borussia Dortmund znajduje się w gronie klubów, które podjęły już konkretne kroki w staraniach o pozyskanie Pietuszewskiego. Klub z Bundesligi chce odmłodzić i przebudować skład, a także wnieść więcej kreatywności i dynamiki do swojej gry ofensywnej. Skauci klubu z Westfalii od pewnego czasu bacznie obserwują rozwój tego zawodnika w Portugalii" - czytamy.

Wedle źródła przedstawiciele Borussii tuż po rozpoczęciu okna transferowego mieli skontaktować się z agentami piłkarza, "aby poznać jego plany na przyszłość i cele zawodowe". W Dortmundzie bardzo cenią reprezentanta Polski ze względu na "opanowanie w sytuacjach pod presją oraz efektywność w nowoczesnym stylu gry ofensywnej". Choć podczas rozmów nie zagwarantowano gry w podstawowym składzie, to "przedstawiono jasny plan rozwoju", przywołując przykłady zawodników, którzy z Borussii przebili się jeszcze wyżej.

Borussia nie będzie miała łatwo z transferem Pietuszewskiego. FC Porto stawia twarde warunki

O transfer Polaka niemieckiemu klubowi łatwo nie będzie: "Zarząd oraz sztab szkoleniowy FC Porto mają bardzo jasne stanowisko w kwestii przyszłej roli i wartości rynkowej Pietuszewskiego. Portugalski klub chce zatrzymać zawodnika i nie zamierza łatwo pozwolić mu odejść. Piłkarz o tak wyjątkowym profilu odgrywa kluczową rolę zarówno w długofalowym planowaniu składu, jak i w kontekście przestrzegania przez klub zasad Finansowego Fair Play, co zapewnia im silną pozycję negocjacyjną".

W rozmowach Porto stawia sprawę jasno - klauzula odstępnego wynosi 60 mln euro. "Ze względu na potencjał zawodnika oraz jego sytuację kontraktową (do końca czerwca 2031 r. - red.), władze klubu zdecydowanie sprzeciwiają się przyjęcie niższej sumy. W związku z tym pole do negocjacji pozostaje niezwykle ograniczone" - podkreślono.

Taka kwota jest zbyt wygórowana dla Borussii, która "jest znana ze swojej dyscypliny finansowej i biorąc pod uwagę własną strukturę płac oraz budżet transferowy, nie uważa za realistyczne" aktywowanie klauzuli. Za to może zaoferować 35 mln euro i bonusy związane z osiągnięciami gracza.

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"Reakcja Porto na tę propozycję prawdopodobnie w decydującym stopniu wpłynie na dalszy przebieg negocjacji. Jeśli portugalski klub nie złagodzi swojego stanowiska, Borussia Dortmund może początkowo wycofać się i poczekać lub zaproponować niestandardowe rozwiązania, takie jak klauzula przewidująca udział w zysku z ewentualnego przyszłego transferu" - wyjaśniono.

Nie tylko Borussia Dortmund. Giganci interesują się Pietuszewskim

O ile dla Niemców 35 mln euro to "znacząca inwestycja w talent", o tyle inne kluby może być stać na zapłacenie więcej. Chętnych ponoć jest wielu. "Oprócz dysponujących ogromnymi środkami finansowymi klubów Premier League, takich jak Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea czy Newcastle United - młodym polskim talentem interesują się również Bayern Monachium oraz [...] Atletico Madryt" - ujawniono. Ta lista robi kolosalne wrażenie.

Jaka będzie przyszłość Oskara Pietuszewskiego? "Zainteresowanie ze strony tak wielu czołowych klubów zagranicznych i uwzględnienie zawodnika w ich planach transferowych znacznie utrudnia podjęcie jednoznacznej decyzji dotyczącej przyszłości. Jego otoczenie skłania się ku projektowi, który zapewni mu regularną grę. Jednocześnie ogromne możliwości finansowe i atrakcyjne perspektywy sportowe, jakie oferują wielkie europejskie kluby, znacząco komplikują proces decyzyjny" - podsumowano.

Na razie reprezentant Polski skupia się na grze dla FC Porto, które rozpocznie sezon 1 sierpnia od meczu o Superpuchar Portugalii z drugoligowym Torreense, sensacyjnym zdobywcą krajowego pucharu w poprzednich rozgrywkach.