Ależ debiut gwiazdy w MLS! Lewandowski może zazdrościć

Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire w meczu z Interem Miami (2:3). "Polak sam do siatki nie trafił, koszmarny błąd popełnił bramkarz rywali. Na boisku był też inny legendarny napastnik FC Barcelony, który dał naszemu rodakowi lekcję. Lekcję o tym, że zawodnicy ich klasy w USA strzelać będą. I to masowo" - pisał Bartosz Królikowski, dziennikarz Sport.pl. Luis Suarez wygrał bramkowy pojedynek z 37-latkiem, podobnie jak inna dawna gwiazda ligi hiszpańskiej z przeszłością w Barcelonie.

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Robert Lewandowski w cieniu Luisa Suareza w debiucie w MLS. Pierwszy mecz za oceanem zagrał też Antoine Griezmann. I to jaki

Już od kilku miesięcy wcześniej było jasne, że Antoine Griezmann po zakończeniu sezonu 2025/26 przejdzie z Atletico Madryt do Orlando City. Mistrz świata szansę na debiut w nowych barwach miał dopiero w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego (Lewandowski mógł kilka dni wcześniej, ale mecz z Vancouver Whitecaps odwołano przez skażenia powietrza wywołane pożarem). Wyszło bardzo efektownie.

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Ekipa z Florydy zagrała na wyjeździe z San Jose Earthquakes (w składzie m.in. Timo Werner i Angus Gunn), a Griezmann pojawił się w podstawowym składzie. Pierwsze pół godziny należało jednak do jego klubowego kolegi Eduarda Atuesty, który zaliczył asysty przy golach Davida Brekalo oraz Ivana Angulo (chwilę przed drugim trafieniem anulowano bramkę dla Earthquakes).

Griezmann z golem w debiucie w MLS, demolka w wykonaniu Orlando City. Lewandowski może pozazdrościć

Na błysk mistrza świata sprzed ośmiu lat trzeba było poczekać do drugiej połowy. Praktycznie tuż po jej rozpoczęciu Francuz znalazł sobie mnóstwo przestrzeni w polu karnym rywali, a gdy już dotarła do niego piłka od Justina Ellisa, ograł stopera Daniela Munie i za moment pewnie pokonał Gunna, bramkarza Szkocji na ostatnim mundialu. W tej akcji potężna bura należy się lewemu obrońcy Jamarowi Rickettsowi, którego podanie pod własną "szesnastką" w banalny sposób przejął Ellis.

Mimo gola była gwiazda Atletico nie była największym bohaterem Orlando City. To miano zdecydowanie należy się kolumbijskiemu pomocnikowi Atueście, który zaliczył trzy asysty - ostatnią przy golu Braiana Ojedy, uczestnika niedawnych mistrzostw świata z reprezentacją Paragwaju. Skończyło się aż 4:0.

MLS: San Jose Earthquakes - Orlando City 0:4

Gole: David Brekalo 7., Ivan Angulo 29., Antoine Griezmann 48., Braian Ojeda 72.

Zatem debiut Griezmanna wypadł bardzo efektownie, co wcale nie było oczywiste - Earthquakes w przypadku zdobycia choćby punktu awansowaliby na pierwsze miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej (tak dalej mają 32 pkt i są drudzy, a prowadzący Vancouver Whitecaps mają tyle samo punktów i mecz mniej). Natomiast nowa ekipa Francuza z 14 pkt była trzecia od końca (13. pozycja) w Konferencji Wschodniej, le wygrana pozwoliła jej wykorzystać potknięcia rywali i z 17 pkt awansować na 10. miejsce, czyli tuż za strefę play-in.

Następny mecz Orlando City rozegra w nocy z 25 na 26 lipca czasu polskiego z Nashville FC. A kiedy będzie mogło dojść do boiskowego spotkania Antoine'a Griezmanna z Robertem Lewandowskim? Drużyna z Florydy podejmie Chicago Fire za niespełna miesiąc, w nocy z 19 na 20 sierpnia.