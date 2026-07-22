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Rok i koniec! 47-krotny reprezentant Polski rozwiązał kontrakt z klubem

Karol Linetty po zaledwie jednym sezonie pożegnał się z Kocaelisporem. Turecki zespół poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Polakiem za porozumieniem stron. Jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie grać pomocnik w przyszłych rozgrywkach.
Karol Linetty podczas gry w reprezentacji Polski
Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Karol Linetty uchodził za jednego z najzdolniejszych polskich piłkarzy swojego pokolenia. Duży talent potwierdził w Serie A, gdzie występował przez lata w takich klubach jak Sampdoria czy Torino. Pomocnik nie potrafił potwierdzić jakości w reprezentacji Polski, za grę w której był często krytykowany, mimo 47 występów w narodowych barwach. Ostatnim przystankiem w karierze Polaka był turecki Kocaelispor, wiadomo już, że ta przygoda zakończyła się dla doświadczonego piłkarza po zaledwie jednym sezonie. 

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Oficjalnie: Linetty odchodzi z Kocaelisporu 

Karol Linetty jest wolnym zawodnikiem. Kocaelispor poinformował w mediach społecznościowych o rozwiązaniu za porozumieniem stron kontraktu z pomocnikiem. Początkowo Polak skorzystał z opcji przedłużenia umowy o kolejny rok, ale ostatecznie nie pojechał na obóz przygotowawczy przed nowym sezonem i pożegnał się z zespołem. 

"Kontrakt naszego piłkarza Karola Linetty'ego został rozwiązany za obopólną zgodą. Dziękujemy Karolowi Linetty'emu za jego wkład." - pisze na portalu X oficjalny profil Kocaelisporu. 

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W poprzednim sezonie Linetty rozegrał w barwach tureckiej drużyny łącznie 28 oficjalnych spotkań. Trzykrotnie w nich asystował, ani razu nie trafił do siatki rywali. 

Być może Polak będzie kontynuować karierę w Turcji. Zainteresowany jego usługami ma być beniaminek Corum FK. Nie można wykluczyć również powrotu do Ekstraklasy. Byłego reprezentanta kraju w swoich barwach miałaby widzieć, zbrojąca się na potęgę przed startem nowych rozgrywek, Wieczysta Kraków.  

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