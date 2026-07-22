Vinicius pokazał się publicznie po operacji plastycznej. Nie do poznania

Drugi mundial w karierze Viniciusa Juniora i drugi raz Brazylia wraca do domu na tarczy. Przed czterema laty "Canarinhos" pożegnali się z marzeniami o strefie medalowej, przegrywając po rzutach karnych z Chorwacją. W tym roku na ich drodze do najlepszej ósemki stanęła inna europejska nacja, Norwegia. Tym razem Haaland i spółka rozprawili się z ekipą z Ameryki Południowej w regulaminowych 90. minutach, wygrywając tamto spotkanie 2:1.

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Przemiana Viniciusa Juniora

Podopieczni Carlo Ancelottiego spotkali się z niemałą krytyką w swoim kraju. Ta jednak ominęła włoskiego szkoleniowca. Być może jest w tym część gry, gdyż 67-latek jest pierwszym w historii kraju selekcjonerem spoza granic Brazylii. Wszyscy dotychczasowi trenerzy, którzy żegnali się z kadrą po porażce w wielkim turnieju nie czynili tego w sposób wymarzony - delikatnie rzecz ujmując.

Gdy kurz po mundialowej porażce nieco opadł największa gwiazda zespołu, Vinicius Junior, który na tym turnieju zdobył cztery bramki, pokazał się publicznie z Virginią Fonseca. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że para rozstała się przed mistrzostwami świata. Jak informuje "The Sun" najwyraźniej sytuacja uczuciowa piłkarza wróciła do stanu sprzed mundialu, gdyż oboje publicznie nie szczędzili sobie uczuć, pozując do zdjęć podczas otwarcia siłowni prowadzonej przez kobietę w Goianii.

Vinicius Junior przeszedł zabieg korekty podbródka

Ci bardziej szczegółowi dostrzegli dodatkową zmianę u samego piłkarza. Według doniesień cytowanych przez angielską prasę Vinicius poddał się zabiegowi plastycznemu podbródka. Tę informację przekazał także brazylijski portal TMC, który sprecyzował, iż 26-latek przeszedł korektę podbródka w brazylijskim mieście Goiania po nieudanych mistrzostwach świata. Na zdjęciu wraz z doktorem Alessandro Alarcao zamieszczonym na platformie "X.com" broda zawodnika stała się bardziej wyrazista niż wcześniej.

"The Sun" podjął się w międzyczasie wyceny podobnej usługi, która obejmuje ingerencję w tę część twarzy. "Choć nie ma ściśle ustalonej ceny takiego zabiegu, w Wielkiej Brytanii może on wynieść od 3 tys. funtów do ponad 14 tys. funtów, w zależności od rodzaju leczenia" - pisze gazeta.

Real Madryt z Viniciusem Juniorem w składzie rozpocznie rozgrywki La Liga 2026/27 od wyjazdowego meczu z Espanyolem, który odbędzie się 22 sierpnia.