Ukraińcy rezygnują z Polski. Tam rozegrają mecze w Lidze Narodów

Od kiedy trwa rosyjska inwazja na Ukrainę tamtejsza reprezentacja piłkarska nie rozgrywa meczów w ojczyźnie. W ostatnich latach drużyna musiała porozumiewać się z innymi federacjami, aby móc rozgrywać mecze w innych państwach. W poprzednim sezonie Ligi Narodów, w rozgrywkach grupowych nasi wschodni sąsiedzi rozegrali mecze w Polsce, m.in. w Poznaniu i Wrocławiu, a jeden w czeskiej Pradze.

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Ukraińcy zdecydowali, gdzie zagrają w Lidze Narodów

Teraz serwis blik.ua informuje, że Ukraińcy podjęli decyzję, gdzie będą występować. Jednak nie będzie to ani Polska, ani Czechy ani Hiszpania. "Reprezentacja Ukrainy oficjalnie rozegra swoje mecze domowe Ligi Narodów 2026 na Słowacji. Poinformowało o tym biuro prasowe UAF" - czytamy.

"Według źródła, komitet wykonawczy Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej oficjalnie zatwierdził miejsce rozgrywania meczów domowych ukraińskiej reprezentacji w trzeciej i czwartej rundzie Ligi Narodów UEFA sezonu 2026/2027" - dodano.

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Mecze z Irlandią Północną i Węgrami Ukraińcy rozegrają na stadionie im. Antona Malatinskiego w Trnawie.

Kalendarz reprezentacji Ukrainy w Lidze Narodów

25 września, godz. 21:45. Węgry - Ukraina

28 września, godz. 19:00. Gruzja - Ukraina

2 października, godz. 21:45. Ukraina - Irlandia Północna

5 października, godz. 21:45. Ukraina - Węgry

14 listopada, godz. 21:45. Irlandia Północna - Ukraina

17 listopada, godz. 21:45. Ukraina - Gruzja

Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to rozpocznie ona zmagania 25 września domowym starciem z Bośnią i Hercegowiną, a zakończy 17 listopada, podejmując Szwecję. "Mateusz Ligęza z Radia ZET ujawnił plany reprezentacji Polski na Ligę Narodów. We wrześniu i październiku (mecze domowe z Rumunią oraz Bośnią i Hercegowiną) podopieczni Jana Urbana zagrają na stadionie PGE Narodowym. 17 listopada z kolei zmierzą się ze Szwecją na Tarczyński Arena we Wrocławiu" - informowaliśmy jakiś czas temu.