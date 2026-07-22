Mistrzostwa świata przeniesione o rok? To może być historia bez precedensu

Tegoroczny mundial był wyjątkowy pod wieloma względami. Jeszcze przed rozpoczęciem kwalifikacji impreza została powiększona do 48 z 32 drużyn, co przełożyło się docelowo na aż 104 mecze. O zmianach typu hydration breaks czy też "half time show" w finale zostało już napisane wystarczająco dużo, aby ponownie zastanawiać się nad sensem tego typu nowinek. Kolejne mistrzostwa ponownie mają zostać rozszerzone. Tym razem na boiskach Hiszpanii, Portugalii oraz Maroko mamy obejrzeć 64 nacje, co potwierdził w ostatnich dniach Alejandro Dominguez prezydent południowoamerykańskiej konfederacji piłkarskiej (CONMEBOL).

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Problem z mundialem 2034

Na jeszcze ciekawsze zmiany przyjdzie nam poczekać do 2034 roku... bądź 2035. Zaplanowany za osiem lat mundial już zyskał aprobatę przeniesienia terminu rozegrania z miesięcy letnich na zimowe - podobnie, jak miało to miejsce przed czterema laty w Katarze. Poziom sportowy turnieju się obronił, wszak wpasował się on w środek rozgrywek ligowych, a co za tym idzie na boiskach oglądaliśmy piłkarzy będących w optymalnej formie, a nie zmęczonych trudami sezonu klubowego.

Skąd zatem rok 2035? "Politico" poinformowało, że w przypadku przeniesienia mundialu na zimę (na Bliskim Wschodzie panują wówczas niższe temperatury - red.) turniej kolidowałby z Ramadanem, który wówczas przypada na okres pomiędzy 12 listopada a 12 grudnia, czyli dokładnie wtedy, gdy w Katarze odbywały się MŚ. W związku z tym, iż Ramadan jest dla Muzułmanów miesiącem świętym na całym świecie, wobec czego religia ta nie wyobraża sobie podobnych aktywności jak mundial w tym czasie.

Brak alternatywnych dat

Próżno szukać alternatywnych dat w 2034 roku. Styczeń i luty to okres, gdzie sport żyć będzie Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Salt Lake City. Początkiem marca nadchodzi Hadżdż, a więc pielgrzymka do świątyni Al-Kaba w Mekce. Kolejne miesiące to końcówka rozgrywek klubowych w krajowych ligach oraz europejskich pucharach, co skutecznie uniemożliwia przeprowadzenie mundialu. W związku z powyższym przeniesienie turnieju na początek 2035 roku wcale nie będzie opcją niemożliwą do zrealizowania. Termin ten skurczy się ponownie, gdyż wspomniany Hadżdż w 2035 roku przypada na drugą połowę lutego.

Zważywszy na to, iż FIFA najpewniej będzie chciała uniknąć okresu Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, możemy być świadkami kolejnego precedensu, jeśli chodzi o rozegranie mundialu.

"Wszystko to wskazuje na opcję, która w innym przypadku brzmiałaby absurdalnie: początek 2035 roku. FIFA nie wskazała, że rozważa taki ruch, ale ograniczenia kalendarzowe sprawiają, że nie można tego scenariusza łatwo odrzucić. Wydaje się, że może to być między okresem świąteczno-noworocznym, którego FIFA z pewnością uniknie, a pielgrzymką hadżdż, spodziewaną w połowie lutego tego roku. To pozostawia realne, choć wciąż krótkie, sześć do siedmiu tygodni na rozegranie turnieju na 15 proponowanych stadionach Arabii Saudyjskiej, być może z udziałem 64 drużyn. Byłoby to bardziej ograniczone niż tegoroczny turniej z 48 drużynami na 16 stadionach w ciągu pięciu, a nawet kilku tygodni" -podsumowało "Politico".