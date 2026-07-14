Real Madryt chce odebrać Barcelonie 34 trofea! Piszą do UEFA

Real Madryt nie ustaje w dochodzeniu swoich racji w sprawie Negreiry. Chodzi o kontakty FC Barcelony z wiceszefem hiszpańskiego Komitetu Technicznego Sędziów, Jose Enriquezem Negreirą. W latach 2001-2018 kataloński klub miał zamawiać najróżniejsze raporty oraz analizy u byłego arbitra, a dla wielu opłacanie jego działań jest dowodem na niedozwoloną ingerencję w pracę sędziów.

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Barcelona nie została jeszcze ukarana za te kontakty, i to pomimo starań prezydenta Realu, Florentino Pereza. Jego działania sprawiły jednak, że UEFA może wznowić śledztwo w tej sprawie. Ewentualne doprowadzenie do korzystnego - z punktu widzenia Pereza - finału działań mogłoby spowodować wykluczenie Dumy Katalonii z Ligi Mistrzów na pięć lat.

Real domaga się odebrania trofeów Barcelony

Jak podaje hiszpański "AS", Real wciąż podejmuje starania mające na celu ukaranie Barcelony w tej aferze. "Zwrócono się do sędziego z wnioskiem o przedstawienie całego systemu zapewnienia zgodności z przepisami z lat 2010-18. Ma to na celu sprawdzenie, jakie mechanizmy przeciwdziałania korupcji w sporcie istniały i czy były one faktycznie stosowane" - czytamy.

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Zażądano również o dołączenie do akt audytów trzech różnych firm. Co więcej, działacze Realu wystąpili też do UEFA o odebranie wszystkich trofeów, które FC Barcelona zdobyła w okresie, w którym działacze katalońskiego klubu kontaktowali się z Negreirą. W sezonach od 2000/01 do 2018/19 Duma Katalonii zdobyła aż 34 trofea.

34 puchary na szali

Na ten dorobek składają się: dziesięć mistrzostw Hiszpanii, sześć Pucharów Króla, osiem Superpucharów Hiszpanii, cztery triumfy w Lidze Mistrzów, trzy w Superpucharze Europy oraz trzy Klubowe Mistrzostwa Świata. Jeżeli Florentino Perez postawi na swoim, wszystkie te osiągnięcia Barcelony zostaną usunięte z historii.

"To konfrontacja między tymi dwoma klubami, od której nie ma już odwrotu" - twierdzi dziennikarz "ASa", Jose Felix Diaz. Trudno wyobrazić sobie dobre stosunki w sytuacji, gdy Real oskarża Barcelonę o niemal dwie dekady oszustw, a Barcelona słyszy o wymazaniu dwóch dekad nieustannych wręcz sukcesów.