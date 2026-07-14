Szymon Marciniak podczas trwającego mundialu sędziował do tej pory dwa spotkania. W pierwszym pomiędzy Argentyną a Algierią nie obyło się bez kontrowersji. Wielu ekspertów zarzucało Polakowi, że nie wyrzucił z boiska Leo Messiego, po tym jak kapitan "Albicelestes" sfaulował Aissę Mandiego w 31. minucie spotkania. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem mistrzów świata 3:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Osipiuk: Udowodniłam, że stać mnie na złoto

"Collina jest zakochany w Marciniaku"

Po raz drugi polskiego arbitra obejrzeliśmy w akcji w meczu Iranu z Egiptem na zakończenie rywalizacji w grupie G. W doliczonym czasie gry Shoja Khalizadeh wykorzystał chaos w polu karnym rywali i wpakował piłkę do bramki. Jednakże po analizie VAR Polak cofnął gola, wobec czego mecz zakończył się remisem 1:1.

Do niedawna wydawało się, że Marciniak poprowadzi półfinałowe starcie Francji z Hiszpanią w półfinale MŚ. Tak się jednak nie stało. W związku z tym 45-latek znalazł się w ścisłym gronie faworytów do rozstrzygania wielkiego finału, który odbędzie się 19 lipca. Gdyby tak się stało, to przypadek Polaka byłby ewenementem na skalę światową, wszak jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by ten sam arbiter prowadził dwa finały MŚ w swojej karierze.

Czy jest na to szansa? Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił Zbigniew Boniek. W ocenie byłego prezesa PZPN szef sędziów FIFA Pierluigi Collina jest wielkim sympatykiem naszego rodaka. - Nie skłamię, jeśli powiem, że Pierluigi Collina jest zakochany w Marciniaku. Zawsze mówił, że jeśli trzeba powierzyć ważny mecz Marciniakowi, to czuje się z tym pewnie - przyznał 70-latek na kanale "Meczyki".

Finał mundialu bez Argentyny szansą dla Marciniaka?

- Musiałoby się jednak kilka rzeczy wydarzyć. (…) Ja myślałem, że poprowadzi mecz Francja - Hiszpania i myślę, że Szymon też tak myślał. To była dla mnie niespodzianka. (...) Jego szanse na poprowadzenie finału wzrosłyby, jeżeli w finale nie byłoby Argentyny. Musimy jednak zaczekać na rozstrzygnięcie półfinałów - ocenił Boniek.

Pierwszy półfinał pomiędzy Hiszpanią a Francją odbędzie się we wtorek 14 lipca o godzinie 21:00. Równo 24 godziny później rozpocznie się drugi pojedynek półfinałowy, w którym Anglia zagra z Argentyną. Relacje tekstowe "na żywo" z tych wydarzeń znajdziecie na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.