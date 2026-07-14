"Luksusowe hotele, loty prywatnym "katarskim" samolotem na 40 meczów i ważne polecenie dla realizatorów telewizyjnych. Do tego prywatna firma, która za kilkanaście milionów dba, by każde zdjęcie z Shakirą i kolejne dni jego pracy zyskały odpowiednią atencję. To nie jest mundial Francji czy Argentyny, tylko prezydenta FIFA Gianniego Infantino" - pisał w poniedziałek Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

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Dariusz Mioduski prezydentem FIFA? Zaskakujące wieści, wkrótce wybory

- Gdyby Infantino podał się do dymisji – choć szczerze w to wątpię – mogłoby to przynieść zbawienny skutek, będąc jasnym sygnałem dla jego następcy. Tak czy inaczej, być może w końcu pojawi się motywacja, by zrobić coś więcej, niż tylko bezradnie załamywać ręce - mówił prof. Joseph H. Weiler, konstytucjonalista, jeden z największych autorytetów prawniczych świata w długiej rozmowie ze Sport.pl.

Jedno jest pewne - Infantino ma wielu zwolenników, ale też wielu przeciwników. A już wkrótce wybory prezydenta FIFA. Zgłoszenia można składać do 18 listopada. Właśnie tego dnia odbędzie się głosowanie.

Według informacji talkSPORT, wśród federacji należących do UEFA rośnie liczba głosów wzywających do poparcia kandydata, który wystartowałby przeciwko Infantino. 56-letni Szwajcar zapowiedział, że będzie ubiegał się o trzecią kadencję.

W artykule wskazano też kandydatów, którzy mogą wystartować w wyborach. Wśród nich jest sensacyjne nazwisko. Dziennikarze pisze, że kontrkandydatem Infantino może być Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa.

"Wysocy rangą działacze piłkarscy z Bośni i Hercegowiny, Norwegii, Szwecji, Niemiec oraz Hiszpanii rozmawiali również o poparciu innych europejskich kandydatów, w tym właściciela Legii Warszawa, Dariusza Mioduskiego. Jeśli Nasser Al-Khelaifi ostatecznie nie zdecyduje się kandydować – a taki scenariusz jest obecnie najbardziej prawdopodobny - Polska również opowiedziałaby się za kandydaturą Mioduskiego" - pisze talkSPORT.

Belgia i Polska byłyby skłonne poprzeć kandydaturę Nassera Al-Khelaifiego, prezesa Paris Saint-Germain. Z informacji portalu wynika jednak, że działacz nie ma obecnie ambicji ubiegania się o to stanowisko.

Wedug tej stacji radiowej najbardziej oczywistym kandydatem mógłby być Aleksander Ceferin, prezydent UEFA.

"Najbardziej kompetentnym kandydatem wydaje się prezydent UEFA Aleksander Ceferin, jednak słoweński prawnik zamierza pozostać na swoim obecnym stanowisku przynajmniej do przyszłorocznego kongresu UEFA. Początkowo zapowiadał, że nie będzie ubiegał się o trzecią pełną kadencję, która trwałaby do 2031 roku, ale obecnie jest gotów ponownie kandydować, jeśli nie pojawią się inni chętni. Ceferin nie zamierza jednak stawać do bezpośredniej rywalizacji z Infantino" - czytamy.

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W gronie kandydatów wymienia się też Victora Montaglianiego, prezydenta CONCACAF, oraz Patrice Motsepe, prezydenta Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF).

"Jest jednak mało prawdopodobne, aby południowoafrykański administrator zechciał stanąć twarzą w twarz z bliskim sojusznikiem Infantino. Zamiast tego woli poczekać do 2031 r., mając nadzieję na uzyskanie poparcia w wyborach, w których Infantino nie będzie mógł ponownie wystartować" - pisze talkSPORT.