Media: Barcelona ściąga wielki talent. Promocyjna cena

FC Barcelona zbroi się przed kolejnym sezonem. Sprowadziła już m.in. Anthony'ego Gordona. Wciąż stara się o pozyskanie Juliana Alvareza. Docelowo Argentyńczyk ma zostać następcą Roberta Lewandowskiego, strzelca 120 goli dla mistrza Hiszpanii. Na tym klub kończyć jednak nie zamierza. Jak donosi kataloński "Sport", wkrótce dołączy do niego utalentowany Belg.

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FC Barcelona o krok od transferu wielkiego talentu. "To stało się faktem"

"Porozumienie między FC Barceloną a Club Brugge w sprawie transferu Jessego Bisiwu stało się faktem. Skrzydłowy dołączy do katalońskiego klubu w ciągu najbliższych kilku dni" - przekazali dziennikarze. Młody piłkarz nie trafi bezpośrednio do drużyny Hansiego Flicka. Przygodę rozpocznie z rezerwami, ale z perspektywą gry w pierwszym zespole. Tym samym saga z 18-latkiem najpewniej dobiegła końca, a trzeba przyznać, że trwała naprawdę długo.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wspomniane wyżej medium, młody piłkarz znalazł się na radarze Barcelony już w połowie 2025 roku. Kluby nie mogły jednak dojść do porozumienia. Pierwsza oferta została nawet odrzucona. Wszystko przez fakt, że Belgowie zamierzali zatrzymać Bisiwu na dłużej. Starali się przedłużyć z nim kontrakt, ale piłkarz wydawał się niezainteresowany takim rozwiązaniem. "Brugge w końcu ustąpiło. Zdali sobie sprawę z tego, że klubowi grozi poważne ryzyko odejścia Bisiwu za darmo. Presja okazała się kluczowa i w ostatnich dniach zawarto porozumienie między klubami" - czytamy.

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Oto szczegóły transakcji

Jak głęboko Barcelona będzie musiała sięgnąć do kieszeni? "Mowa o kwocie poniżej 10 mln euro, wliczając w to procent przyszłej sprzedaży, który ma wynieść około 30 procent" - przekazali dziennikarze. Pozostaje więc czekać na potwierdzenie tych informacji. Bisiwu to wychowanek ekipy z Brugii. Poprzednia kampania nie była dla niego udana z powodu problemów ze zdrowiem.

Barcelona rozpocznie nowy sezon od meczu z Athletikiem Bilbao. Zaplanowano go na 16 sierpnia. Choć w kadrze Flicka nie ma już Lewandowskiego, to wciąż pozostaje w niej inny Polak - Wojciech Szczęsny, rezerwowy bramkarz.