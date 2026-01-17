Ależ błąd! Zabrali gola Lewandowskiemu. Hiszpanie pokazali

Była 13. minuta meczu Real Sociedad - FC Barcelona w sezonie 2024/2025. Właśnie wtedy Robert Lewandowski zdobył bramkę dla gości, ale została ona nieuznana. O tej sytuacji mówiła jednak cała Hiszpania. Sędziowie, wsparci analizą VAR, unieważnili bramkę. Uważali oni, że Lewandowski był na spalonym w stykowej sytuacji z Nayefem Aguerdem. Wszystkie powtórki nie rozwiewały wątpliwości, a wręcz przeciwnie, tylko je podsycały. "Okropny błąd półautomatycznego systemu spalonego, który pomylił obrońcę i napastnika. VAR pokazał but Nayefa, jakby należał do Lewandowskiego" - pisał profil Archivo VAR na portalu X. Barcelona domagała się wyjaśnień po kontrowersyjnej decyzji sędziego o anulowaniu gola Lewandowskiego.

Hiszpanie wrócili do wielkiej kontrowersji z udziałem Lewandowskiego

Teraz hiszpańskie media wracają do tej sytuacji przed niedzielnym meczem Real Sociedad - FC Barcelona. "VAR nie uznał gola Lewandowskiego podczas ostatniej wizyty na Estadio Anoeta [stadion Realu Sociedad - red.]" - to tytuł artykułu w dzienniku "Mundo Deportivo".

"Bramka nie została uznana z powodu domniemanego spalonego. Sędzia główny początkowo uznał gola, ale arbiter VAR, nie uznał go z powodu spalonego. VAR uznał, że decydował czubek stopy podczas pojedynku Lewandowskiego z Aguerdem. Ciekawostką jest to, że stopa, którą VAR przypisał Polakowi, w rzeczywistości należała do zawodnika Realu Sociedad. Na załączonych obrazach widać, że pięta piłkarza Barcelony znajduje się dalej z tyłu niż pięta obrońcy, przez co wydaje się dziwne, aby najdłuższy palec "Lewego" był wysunięty przed palcem Aguerda" - dodaje Mundo Deportivo.

Tamten pojedynek FC Barcelona przegrała 0:1. Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył Sheraldo Becker w 33. minucie. Dwa kolejne spotkania wygrywała już drużyna Flicka (dwa razy u siebie) 4:0 i 2:1. W obu spotkaniach po jednej bramce zdobył Lewandowski.

Teraz drużyna Hansiego Flicka jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Jeśli wygra, to znów będzie miała cztery punkty przewagi nad wiceliderem - Realem Madryt.

Początek spotkania Real Sociedad - FC Barcelona w niedzielę o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.