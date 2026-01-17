Tak Real Madryt zareagował na gwizdy swoich kibiców

Jeszcze przed meczem kibice Realu Madryt pokazali, jak bardzo są zdenerwowani na ostatnie dwie porażki w Superpucharze Hiszpanii i Pucharze Króla. Głośno gwizdali na wszystkich piłkarzy, wychodzących na rozgrzewkę. W trakcie pierwszej połowy oberwało się prezesowi Florentino Perezowi. Fani śpiewali, by się wreszcie poddał i odszedł z klubu.

Oto jak Real Madryt zareagował na gwizdy swoich kibiców

Po zakończeniu pierwszej połowy kibice Realu Madryt znów wygwizdali swoich piłkarzy, którzy sensacyjnie remisowali 0:0. Z drużyną, która jest beniaminkiem rozgrywek i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli!

Do mediów społecznościowych trafiły też zdjęcia załamanego Viniciusa, który był bardzo smutny z racji gwizdów w jego kierunku.

- Pierwsza połowa pokazała, że bardzo dużo pracy przed Arbeloą i jego sztabem. Sporo jest do poprawy - mówił komentator Eleven Sports.

Już w przerwie trener Alvaro Arbeloa zrobił dwie zmiany w składzie. Weszli na boisko Franco Mastantuono i Arda Guler. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 56. minucie faulowany w polu karnym był Kylian Mbappe. Sam poszkodowany podszedł do piłki i pewnie trafił do siatki, zupełnie myląc australijskiego bramkarza Matthew Ryana, który rzucił się w przeciwny róg.

Dla Mbappe był to jego 19. gol w tym sezonie w La Lidze i prowadzi wśród najlepszych strzelców. Ma aż osiem trafień więcej od wiceliderów: Ferrana Torresa (FC Barcelona) i Vedata Muriqiego (Mallorca).

Dziewięć minut później po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Gulera, Raul Asencio pięknym strzałem głową z ośmiu metrów podwyższył prowadzenie gospodarzy. Real Madryt ostatecznie wygrał 2:0. Gości przed wyższą porażką uchronił Ryan.

Real Madryt po tej wygranej w 20 meczach ma 48 punktów, jeden mniej od prowadzącej FC Barcelony, ale też jeden pojedynek rozegrany więcej. Mistrzowie Hiszpanii w niedzielę, 20 stycznia (godz. 21) zagrają na wyjeździe z Realem Sociedad. Relacja na żywo z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Real Madryt teraz zmierzy się we wtorek, 20 stycznia (godz. 21) w Lidze Mistrzów. Zmierzy się przed własną publicznością z AS Monaco. W lidze wicemistrzowie Hiszpanii kolejne spotkanie rozegrają 24 stycznia (godz. 21) - na wyjeździe z Villarrealem.

20. kolejka La Ligi: Real Madryt - Levante 2:0 (0:0)