Dramat reprezentanta Polski. Jego krzyk słyszał cały stadion

Była 41. minuta sobotniego meczu Serie A: Udinese - Inter Mediolan. Właśnie wtedy przy linii bocznej Jakub Piotrowski starł się przy linii bocznej z rywalem i upadł na boisko. Słychać było przeraźliwe okrzyki bólu 17-krotnego reprezentanta Polski, który natychmiast złapał się za kolano. 28-letni Piotrowski natychmiast był opatrywany przez sztab medyczny drużyny gospodarzy. Niestety nie wrócił już na boisko, został zmieniony przez Szkota Lennona Millera.

Dramat Jakuba Piotrowskiego w meczu Serie A

- Niestety słyszą państwo te krzyki. To krzyki Piotrowskiego. Upadł i trzymał się za kolano. To jest bardzo poważny problem. Myślałem, że to okrzyki z trybun, ale to jednak Polak. Mrożące krew w żyłach krzyki. Oby grymas na twarzy Runjaicia nie zwiastował najgorszego, czegoś bardzo poważnego - mówił komentator Eleven Sports.

- Plaga kontuzji w Udinese. Poza boiskiem wciąż Adam Buksa, teraz z powodu urazu zmieniony Kuba Piotrowski. Fatalnie to wyglądało, zwłaszcza te przerażające krzyki. A kilkanaście minut wcześniej mógł mieć na swoim koncie gola. Oby tylko prewencja ze strony Kosty - dodał Adrian Heluszka, dziennikarz Przeglądu Sportowego w serwisie X.

Kilkanaście minut przed kontuzją Piotrowski mógł zdobyć bramkę. Jego strzał z 18 metrów świetnie obronił jednak Yann Sommer.

Polak w tym sezonie zagrał w 26 spotkaniach, zdobył dwie bramki i miał asystę. W reprezentacji Polski Piotrowski ostatni raz wystąpił w październiku ubiegłego roku w towarzyskim meczu z Nową Zelandią.

Do przerwy Inter Mediolan prowadził 1:0. Gola zdobył Lautaro Martinez w 20. minucie. W drugiej połowie bramki nie padły. Piotr Zieliński grał do 88 minuty. "W 20. minucie zawodnicy Nerrazurich przeprowadzili kapitalną akcję, którą pewnym i skutecznym strzałem zakończył Lautaro Martinez. Swój udział przy tym golu miał Piotr Zieliński" - pisał o nim Jacek Hafka ze Sport.pl.

Inter Mediolan po tej wygranej w 21 spotkaniach ma 49 punktów, sześć więcej od Milanu, ale też jeden więcej rozegrany mecz. Udinese z 26 punktami jest na 10. miejscu.