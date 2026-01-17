Siedemnaście meczów, pięć goli i jedna asysta - to statystyki Jakuba Kamińskiego w bieżącym sezonie w barwach 1.FC Koeln. Ponadto wychowanek Lecha Poznań coraz bardziej wyrasta na lidera reprezentacji Polski - od momentu przejęcia kadry przez Jana Urbana, "Kamyk" aż czterokrotnie zagrał 90 minut w orzełkiem na piersi. Za zaufanie odwdzięczył się dwoma golami i asystą w eliminacjach do mistrzostw świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Błaszczykowski kibicuje Kamińskiemu. "Chciałbym, żeby był lepszy ode mnie"

Już od jakiegoś czasu 23-letniego skrzydłowego określało się jako następcę Jakuba Błaszczykowskiego. Piłkarz przypomina byłego kapitana reprezentacji Polski nie tylko profilem piłkarskim, ale i cechami przywódczymi, co szczególnie słychać było w jego przemowie w szatni przed starciem z Holendrami.

- Panowie, bili się kur…, aby dostać bilety na ten mecz. Czym się mamy odwdzięczyć? Walką i dobrą grą kur… Od tylu lat nie wygraliśmy, to co Grosik powiedział. Tylko drużyna kur… wygra dzisiaj. Tylko drużyna - mówił Kamiński.

Podobna jest także droga kariery obu panów - Kuba trafił wprawdzie do Borussii Dortmund, gdzie później święcił sukcesy, a "Kamyk" musi na to jeszcze popracować. Bundesliga jednak stoi przed nim otworem. Co do tego nie ma wątpliwości sam Błaszczykowski, który podzielił się swoją opinią na temat skrzydłowego w rozmowie z "Faktem".

- Kamiński zawsze mi się podobał i imponował umiejętnościami piłkarskimi. To boiskowy walczak o wielkim talencie. Jego ogromnym atutem jest gra jeden na jeden. Bez żadnych kompleksów wchodzi w drybling z rywalem i robi to na pełnej szybkości. Bardzo mnie cieszy, że coraz lepiej prezentuje się w klubie - stwierdził były kapitan reprezentacji Polski, który liczy, że zawodnik 1.FC Koeln zostanie jego naturalnym następcą.

- Chciałbym, żeby Kuba Kamiński był lepszy od Kuby Błaszczykowskiego. Po prostu najzwyczajniej w świecie mu kibicuję i trzymam za niego kciuki. Wierzę, że będzie w stanie wykrzesać ze swojej kariery jeszcze więcej niż ja - przyznał Błaszczykowski.

Wszystko wskazuje na to, że Kamiński jest na najlepszej drodze ku temu, by słowa 40-latka przekuć w rzeczywistość. Niemieccy dziennikarze zachwycają się dyspozycją "Kamyka" i podkreślają, że jest niezwykle wszechstronny, co pokazał mecz z Bayernem, kiedy nominalny skrzydłowy musiał zagrać jako "szóstka".

Zobacz też: Żona Grosickiego trafi do Pogoni? Piłkarz wprost