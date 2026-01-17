Powrót na stronę główną

Tak wygląda tabela ligi hiszpańskiej po meczu Realu. Jeden punkt

Wielką ulgę mogą poczuć kibice Realu Madryt. Przez długi czas domowe spotkanie z Levante nie układało się po myśli Arvalo Arbeloi. Nowy szkoleniowiec Królewskich mógł katastrofalnie rozpocząć swoją trenerską przygodę, ale w drugiej połowie na odsiecz ruszyli Mbappe oraz Asencio. Real wygrał 2:0 i zbliżył się na punkt do Barcelony, która swoje spotkanie zagra jutro. Oto tabela ligi hiszpańskiej.
SOCCER-SPAIN-RMA-LEV/
Fot. REUTERS/Ana Beltran

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Realu Madryt. Zeszłotygodniowa porażka z FC Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii kosztowała posadę Xabiego Alonso. Szkoleniowiec już od dłuższego czasu siedział na gorącym krześle, ale mecz w Dżuddzie definitywnie zakończył jego misję w Madrycie.

Stery po Alonso przejął Alvaro Arbeloa. Pierwszy mecz - pucharowe starcie z drugoligowym Albacete - miało być łatwym przetarciem dla nowego trenera Królewskich. Okazało się być jednak gehenną - Real sensacyjnie odpadł po szalonej końcówce

Przełamanie Realu Madryt

Również pierwsza połowa ligowego starcia z Levante nie wskazywało, że Arbeloa wyprowadził Real na spokojniejsze wody. Przedostatnia drużyna ligi hiszpańskiej była rzecz jasna słabsza od wicelidera, ale Królewscy nie potrafili udokumentować swojej przewagi. Matthew Ryan, bramkarz gości, interweniował tylko raz - po strzale Gonzalo Garcii w 37. minucie.

Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej części spotkania. Dela sfaulował Kyliana Mbappe w polu karnym. Francuz wykorzystał podyktowaną "jedenastkę" i Real wyszedł na prowadzenie tuż przed upływem godziny meczu. Już w 65. minucie było 2:0. Dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Arda Guler, a piłkę do bramki posłał Raul Asencio. Mimo licznych okazji, więcej bramek na Santiago Bernabeu już nie padło.

Real Madryt goni Barcelonę

Wygrana Realu oznacza, że Królewscy zbliżyli się do Barcelony na punkt, ale podopieczni Hansiego Flicka swój mecz 20. kolejki La Ligi rozegrają w niedzielę. Duma Katalonii zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad, a rozpoczęcie tego pojedynku zaplanowane jest na godzinę 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela ligi hiszpańskiej po meczu Real - Levante:

  1. FC Barcelona - 19 meczów, 49 punktów, bilans bramek 53:20
  2. Real Madryt - 20 meczów, 48 punktów, bilans bramek 43:17
  3. Villarreal - 18 meczów, 41 punktów, bilans bramek 37:17
  4. Atletico Madryt - 19 meczów, 38 punktów, bilans bramek 34:17
  5. Espanyol - 20 meczów, 34 punkty, bilans bramek 23:22
  6. Betis - 19 meczów, 29 punktów, bilans bramek 31:25
  7. Celta Vigo - 19 meczów, 29 punktów, bilans bramek 25:20
  8. Athletic Bilbao - 19 meczów, 24 punkty, bilans bramek 17:25
  9. Girona - 20 meczów, 24 punkty, bilans bramek 20:34
  10. Elche - 19 meczów, 23 punkty, bilans bramek 25:24
  11. Rayo Vallecano - 19 meczów, 22 punkty, bilans bramek 16:22
  12. Real Sociedad - 19 meczów, 21 punktów, bilans bramek 24:27
  13. Getafe - 19 meczów, 21 punktów, bilans bramek 15:25
  14. Sevilla - 19 meczów, 20 punktów, bilans bramek 24:30
  15. Osasuna - 19 meczów, 19 punktów, bilans bramek 18:22
  16. Deportivo Alaves - 19 meczów, 19 punktów, bilans bramek 16:24
  17. Mallorca - 19 meczów, 18 punktów, bilans bramek 21:28
  18. Valencia - 19 meczów, 17 punktów, bilans bramek 18:31
  19. Levante - 19 meczów, 14 punktów, bilans bramek 21:32
  20. Real Oviedo - 19 meczów, 13 punktów, bilans bramek 9:28

