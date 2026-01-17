Tak wygląda tabela ligi hiszpańskiej po meczu Realu. Jeden punkt

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Realu Madryt. Zeszłotygodniowa porażka z FC Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii kosztowała posadę Xabiego Alonso. Szkoleniowiec już od dłuższego czasu siedział na gorącym krześle, ale mecz w Dżuddzie definitywnie zakończył jego misję w Madrycie.

Stery po Alonso przejął Alvaro Arbeloa. Pierwszy mecz - pucharowe starcie z drugoligowym Albacete - miało być łatwym przetarciem dla nowego trenera Królewskich. Okazało się być jednak gehenną - Real sensacyjnie odpadł po szalonej końcówce.

Przełamanie Realu Madryt

Również pierwsza połowa ligowego starcia z Levante nie wskazywało, że Arbeloa wyprowadził Real na spokojniejsze wody. Przedostatnia drużyna ligi hiszpańskiej była rzecz jasna słabsza od wicelidera, ale Królewscy nie potrafili udokumentować swojej przewagi. Matthew Ryan, bramkarz gości, interweniował tylko raz - po strzale Gonzalo Garcii w 37. minucie.

Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej części spotkania. Dela sfaulował Kyliana Mbappe w polu karnym. Francuz wykorzystał podyktowaną "jedenastkę" i Real wyszedł na prowadzenie tuż przed upływem godziny meczu. Już w 65. minucie było 2:0. Dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Arda Guler, a piłkę do bramki posłał Raul Asencio. Mimo licznych okazji, więcej bramek na Santiago Bernabeu już nie padło.

Real Madryt goni Barcelonę

Wygrana Realu oznacza, że Królewscy zbliżyli się do Barcelony na punkt, ale podopieczni Hansiego Flicka swój mecz 20. kolejki La Ligi rozegrają w niedzielę. Duma Katalonii zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad, a rozpoczęcie tego pojedynku zaplanowane jest na godzinę 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela ligi hiszpańskiej po meczu Real - Levante: