Media: Lewandowski kontuzjowany! Pilne wieści z Barcelony

Robert Lewandowski nie ma ostatnio dobrej passy. Dość mocno zawodzi na murawie i nie wykorzystuje okazji. Od sześciu spotkań nie udało mu się pokonać bramkarza rywali. Szansy na to, by się wykazać, nie dostał w sobotę, w starciu z Osasuną Pampeluna. Był to dla niego drugi mecz La Liga z rzędu, który przesiedział na ławce rezerwowych od pierwszego do ostatniego gwizdka. Dziś wydawało się, że może wejść na boisko, bo kamery pokazały, jak się rozgrzewał. Ostatecznie Hansi Flick odesłał go na ławkę i nie skorzystał z jego usług. Dokonał maksymalnej liczby zmian, a więc pięciu, ale konkurenta Lewandowskiego - Ferrana Torresa - nie ściągnął.

To dlatego Robert Lewandowski nie zagrał z Osasuną

Okazuje się, że był powód tego, że Lewandowski nie zagrał w meczu z Osasuną. I nie chodzi o słabszą formę. O wszystkim doniosła Mireia Ruiz Serapio. "Polak nie zagrał w meczu z Osasuną z powodu kontuzji ścięgna udowego. W nagłym wypadku mógł zagrać 15 minut, ale po pierwszej bramce Barcelony, nie było to konieczne" - czytamy na X.

Wcześniej Barcelona żadnego komunikatu w sprawie stanu zdrowia 37-latka nie wydała, dlatego też wieść o kontuzji naszego rodaka jest bardzo zaskakująca. To, że pojawił się jednak na ławce i był gotowy do wejścia, może sugerować, że uraz nie jest aż tak poważny. Nie wiemy jednak, kiedy konkretnie go doznał. Trzeba czekać, aż klub się do tego ustosunkuje, o ile to zrobi.

To kolejna kontuzja kapitana reprezentacji Polski w tym sezonie. Już na starcie kampanii zatrzymały go problemy mięśniowe, przez co nie pojawił się na inaugurację. W październiku dopadł go kolejny uraz - pauzował trzy mecze. Łącznie przez kontuzje stracił cztery spotkania.

Lewandowski ma w tym sezonie osiem goli i dwie asysty na koncie - wszystkie w La Liga. Na murawie łącznie spędził 888 minut. Nie cieszy się już takim zaufaniem Flicka, jak jeszcze przed rokiem i to właściwie Polak jest zmiennikiem do pierwszego składu. Czasu na rekonwalescencje wiele nie ma, bo już we wtorek Barcelona rozegra kolejny mecz. Tym razem odbędzie się on w Pucharze Króla. Katalończycy zagrają na wyjeździe z CD Guadalajara w 1/16 finału.