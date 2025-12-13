Powrót na stronę główną

Kompromitacja klubu Polaka w Serie A. Grali dwóch więcej i oto co się stało

Adrian Benedyczak nie jest piłkarzem, o którym obecnie w Polsce mówi się specjalnie wiele, choć regularnie gra w Serie A. Tym razem jednak nie ma czym się chwalić. W sobotę jego Parma mierzyła się z Lazio i zaliczyła olbrzymią wpadkę. Miała przewagę dwóch zawodników, a mimo tego straciła gola w końcówce i przegrała!
Parma - Lazio
Polski napastnik na początku grudnia wreszcie się przełamał i zaliczył debiutanckie trafienie na boiskach Serie A (przeciwko Pisie). Nie był to jednak jego pierwszy gol w sezonie, bo kilka dni wcześniej "ukąsił" też Bolognę w Pucharze Włoch. 25-latek od początku sezonu może liczyć na zaufanie trenera Carlosa Cuesty. Nawet jeśli nie wychodzi w pierwszym składzie Parmy, to zazwyczaj dostaje minuty z ławki.

Parma się skompromitowała? Benedczak nie pomógł

W sobotę Polak wyszedł w pierwszej jedenastce Parmy na domowy mecz z Lazio. Jego drużyna nie była faworytem do zwycięstwa, ale mogła spokojnie powalczyć z rywalami, którzy w tym sezonie nie prezentują zjawiskowej formy (11. miejsce w tabeli przed 15. kolejką). Okazało się jednak, że zdecydowanie rozczarowali własnych kibiców. Nie byli w stanie strzelić żadnej bramki, choć bardzo "sprzyjał" im los.

Dlaczego? Lazio od 42. minuty grało w dziesiątkę, po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał kluczowy gracz rzymskiej ekipy, czyli Mattia Zaccagni. A jakby tego było mało: w 78. minucie wyrzucony z boiska został jeszcze Toma Basic! To oznaczało, że Parma miała około kwadrans, aby pokonać rywala, który grał w dziewięciu. Stało się jednak odwrotnie - to Lazio wyszło na prowadzenie, za sprawą Tijjaniego Noslina.

Sobotni pojedynek ekipa Benedyczka zakończyła zatem bez punktów. Sam Polak spędził na boisku 77 minut, ale w tym czasie nie popisał się niczym szczególnym i tym razem na pewno nie zwrócił na siebie uwagi selekcjonera Jana Urbana.

Parma - Lazio 0:1 (0:0)

Bramki: Noslin 82'

