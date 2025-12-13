Tak zareagował Lewandowski po meczu Barcelony. Tylko zobacz, co wrzucił na Instagram

Piłkarze FC Barcelony w sobotni wieczór wygrali już siódmy z rzędu mecz w La Lidze. Tym razem nie strzelili aż trzech goli, tak jak w poprzednich sześciu spotkaniach ligowych i pokonali Osasunę 2:0. Dwie bramki zdobył Raphinha. "Robert Lewandowski rozgrzewał się w drugiej połowie, ale w drugim z rzędu meczu ligowym nie pojawił się na boisku. FC Barcelona bez niego oddała aż 24 strzały, długo męczyła się u siebie z Osasuną, ale i tak wygrała 2:0. Drużyna Flicka odniosła siódme ligowe zwycięstwo z rzędu, ale przerwała inną świetną serię" - pisaliśmy w relacji z tego spotkania.

Tak zareagował Lewandowski. Tylko zobacz, z kim się wyściskał

Po około 60 minucie meczu FC Barcelona - Osasuna na rozgrzewkę ruszył Robert Lewandowski. Polski napastnik rozgrzewał się wraz z kilkoma innymi piłkarzami FC Barcelony. Ostatecznie jednak 37-letni napastnik nie pojawił się na boisku. W drugim ligowym meczu z rzędu, bo nie zagrał też w wygranym 5:3 wyjazdowym pojedynku z Realem Betis.

Hiszpańskie media nie pokazały, jak Robert Lewandowski zareagował na zwycięstwo swojej drużyny. Wiadomo jednak, że wrzucił na relacji na Instagramie trzy zdjęcia. Wyściskuje się na nich z Gavim, z którym od dawna ma bardzo dobre relacje. Na twarzy Lewandowskiego widać szeroki uśmiech. Na jednym ze zdjęć Lewandowski pozuje z Gavim oraz z Danim Olmo. Udostępnił też post FC Barcelony, informujący o wygranej "Katalończyków".

Robert Lewandowski, Dani Olmo i Gavi Screen Instagram - Robert Lewandowski

Drużyna Flicka w La Lidze ma 43 punkty w 17 meczach, siedem więcej od Realu Madryt, który w niedzielę (godz. 21) zagra na wyjeździe z Deportivo Alaves.

FC Barcelona w następnej kolejce zagra 21 grudnia (godz. 16.15) na wyjeździe z trzecim zespołem tabeli - Villarrealem. Natomiast już we wtorek (16 grudnia) zmierzy się w 1/16 finału Pucharu Króla z trzecioligową Guadalajarą.

