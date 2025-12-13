Katastrofalna sytuacja Realu. To już plaga

Forma "Królewskich" znacząco odbiega od tego, co chcieliby oglądać kibice ekipy ze stolicy Hiszpanii. Real Madryt zajmuje drugie miejsce w tabeli z czterema punktami straty do FC Barcelony.

Piłkarze nie pomagają trenerowi

W ostatnich tygodniach jednak wyniki mówią same za siebie - jedno zwycięstwo i dwie porażki w czterech ostatnich meczach na dwóch frontach. Nie bez powodu o posadę drży Xabi Alonso.

Hiszpańskie media już na początku tygodnia sugerowały, że trener Realu gra o uratowanie swojego miejsca w klubie. Zadania wyciągnięcia "Królewskich" z kryzysu nie ułatwia fakt, że kadra jest mocno ograniczona.

Długa lista nieobecnych

W niedzielę ekipa z Madrytu zmierzy się z Deportivo Alaves. W składzie na to spotkanie zabraknąć ma aż dziewięciu piłkarzy, wśród których znajdują się kontuzjowani: Dani Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, David Alaba i Eduardo Camavinga oraz pauzujący za kartki: Fran Garcia, Alvaro Carreras i Endrick.

Ostatnia trójka została ukarana czerwonymi kartkami w meczu ligowym z Celtą Vigo i na własne życzenie nie wystąpi przeciwko Alaves. Pocieszeniem dla Alonso może być fakt, że do gry wraca Kylian Mbappe, który z powodu kontuzji nie zagrał w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City.