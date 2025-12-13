Pierwszy sukces Legii od dawna. Ogłaszają. "Zabiegali o niego wszyscy"

Legia Warszawa nie wygrała żadnego z ostatnich 10 spotkań (cztery remisy, sześć porażek) i w tym czasie odpadła z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji, jak również osunęła się do strefy spadkowej Ekstraklasy. Trudno doszukać się jakichkolwiek pozytywów w stołecznym klubie, ale są wyjątki.
Młodzieżowa drużyna awansowała do fazy pucharowej Ligi Młodzieżowej UEFA (UYL, juniorski odpowiednik Ligi Mistrzów) po wyeliminowaniu Fiorentiny (4:1 i 2:3) oraz PAOK-u (2:1 i 2:1). W tych rywalizacjach brylował Samuel Kovacik, zdobywca aż sześciu bramek (z 10 ogółem). Został za to doceniony.
"Dwukrotny mistrz Polski juniorów Samuel Kovacik podpisał z Legią Warszawa nowy kontrakt obowiązujący do 2029 r." - czytamy na oficjalnej stronie klubu w komunikacie opublikowanym o godz. 12:00. Słowak, który trafił do stolicy Polski w lutym 2024 r., rywalizuje w UYL oraz w seniorskiej piłce w trzecioligowych rezerwach. Jak mu tam idzie? W 13 meczach strzelił cztery gole i miał jedną asystę, a drużyna prowadzi w tabeli III ligi grupy I.
W różnych zespołach Legii 18-latek łącznie rozegrał 64 spotkania oraz zanotował 29 trafień. Poza tym "wielokrotnie występował w młodzieżowych reprezentacjach Słowacji, gdzie łącznie rozegrał już 27 spotkań w różnych rocznikach".
Zimą Kovacik dołączy do drużyny seniorskiej. - Ten kontrakt znaczy dla mnie naprawdę dużo. Kiedy przyszedłem do Legii w 2024 r., od razu zakochałem się w tym klubie. Chciałbym jak najszybciej zadebiutować w pierwszym zespole - wyjść na boisko tutaj, na Łazienkowskiej, i móc zagrać przy dopingu wspaniałych kibiców, których ma Legia - powiedział. Zatrzymanie go to duży sukces stołecznego klubu, gdyż na pewno nie narzekał na brak zainteresowania, zwłaszcza po kapitalnych występach w UYL.
- Samuel jest jednym z największych talentów w naszym klubie. [...] Bardzo ważne było dla nas zatrzymanie go w Legii, by dalej wspierać jego rozwój i uczynić z niego zawodnika najwyższej klasy. To niesamowity młody piłkarz, o którego zabiegali wszyscy. Jego umiejętności: zwłaszcza szybkość i technika są zdumiewające. Uwielbia strzelać gole, a tego właśnie teraz potrzebujemy. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się go wprowadzić do zespołu - oznajmił Fredi Bobić, szef operacji sportowych w Legii.
Przed końcem roku Legia Warszawa rozegra jeszcze dwa spotkania, oba u siebie. W niedzielę 14 grudnia ligowe z Piastem Gliwice (zaległość z pierwszej kolejki), a w czwartek 18 grudnia z Lincoln Red Imps na zakończenie fazy ligowej Ligi Konferencji.
