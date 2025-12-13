Pierwszy sukces Legii od dawna. Ogłaszają. "Zabiegali o niego wszyscy"

Legia Warszawa nie wygrała żadnego z ostatnich 10 spotkań (cztery remisy, sześć porażek) i w tym czasie odpadła z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji, jak również osunęła się do strefy spadkowej Ekstraklasy. Trudno doszukać się jakichkolwiek pozytywów w stołecznym klubie, ale są wyjątki.

Legia Warszawa zawodzi na całego. Wtem dobre wieści

Młodzieżowa drużyna awansowała do fazy pucharowej Ligi Młodzieżowej UEFA (UYL, juniorski odpowiednik Ligi Mistrzów) po wyeliminowaniu Fiorentiny (4:1 i 2:3) oraz PAOK-u (2:1 i 2:1). W tych rywalizacjach brylował Samuel Kovacik, zdobywca aż sześciu bramek (z 10 ogółem). Został za to doceniony.

"Dwukrotny mistrz Polski juniorów Samuel Kovacik podpisał z Legią Warszawa nowy kontrakt obowiązujący do 2029 r." - czytamy na oficjalnej stronie klubu w komunikacie opublikowanym o godz. 12:00. Słowak, który trafił do stolicy Polski w lutym 2024 r., rywalizuje w UYL oraz w seniorskiej piłce w trzecioligowych rezerwach. Jak mu tam idzie? W 13 meczach strzelił cztery gole i miał jedną asystę, a drużyna prowadzi w tabeli III ligi grupy I.

W różnych zespołach Legii 18-latek łącznie rozegrał 64 spotkania oraz zanotował 29 trafień. Poza tym "wielokrotnie występował w młodzieżowych reprezentacjach Słowacji, gdzie łącznie rozegrał już 27 spotkań w różnych rocznikach".

Samuel Kovacik przemówił po przedłużeniu umowy z Legią Warszawa. "Od razu się zakochałem"

Zimą Kovacik dołączy do drużyny seniorskiej. - Ten kontrakt znaczy dla mnie naprawdę dużo. Kiedy przyszedłem do Legii w 2024 r., od razu zakochałem się w tym klubie. Chciałbym jak najszybciej zadebiutować w pierwszym zespole - wyjść na boisko tutaj, na Łazienkowskiej, i móc zagrać przy dopingu wspaniałych kibiców, których ma Legia - powiedział. Zatrzymanie go to duży sukces stołecznego klubu, gdyż na pewno nie narzekał na brak zainteresowania, zwłaszcza po kapitalnych występach w UYL.

- Samuel jest jednym z największych talentów w naszym klubie. [...] Bardzo ważne było dla nas zatrzymanie go w Legii, by dalej wspierać jego rozwój i uczynić z niego zawodnika najwyższej klasy. To niesamowity młody piłkarz, o którego zabiegali wszyscy. Jego umiejętności: zwłaszcza szybkość i technika są zdumiewające. Uwielbia strzelać gole, a tego właśnie teraz potrzebujemy. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się go wprowadzić do zespołu - oznajmił Fredi Bobić, szef operacji sportowych w Legii.

Przed końcem roku Legia Warszawa rozegra jeszcze dwa spotkania, oba u siebie. W niedzielę 14 grudnia ligowe z Piastem Gliwice (zaległość z pierwszej kolejki), a w czwartek 18 grudnia z Lincoln Red Imps na zakończenie fazy ligowej Ligi Konferencji.

