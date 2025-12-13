Hiszpanie piszą wprost. Tak pokazał się rywal Lewandowskiego

FC Barcelona jest na dobrej drodze, by obronić tytuł mistrza Hiszpanii. Wyprzedziła już w tabeli pogrążony w kryzysie i plagach kontuzji Real Madryt. W sobotni wieczór miała szansę, by jeszcze powiększyć przewagę. Rywalem była Osasuna Pampeluna. Robert Lewandowski nie pojawił się na murawie od pierwszych minut. Za niego wszedł Ferran Torres. I już w 23. minucie umieścił piłkę w siatce. Tyle tylko, że sędzia dopatrzył się spalonego na wcześniejszym etapie akcji. Ostatecznie w pierwszej połowie żadna prawidłowo zdobyta bramka nie padła. Te pojawiły się w 70. i 86. minucie. Kto był ich autorem? Raphinha. W kolejnych akcjach kilka szans miał też Ferran, ale albo podania do niego były dość niecelne, albo bardzo dobrze pilnowali go rywale i nie pozwolili oddać strzału.

Tak Hiszpanie ocenili Ferrana

Jak Ferrana, a więc bezpośredniego konkurenta Lewandowskiego o miejsce na murawie, oceniły hiszpańskie media? Już po 45 minutach chwaliły jego zaangażowanie. "Uparty" - tak nazwał go kataloński "Sport". "Wrócił do wyjściowego składu. Pierwszą okazję miał w 4. minucie. 10 minut później miał wykończyć akcję, ale uderzył nad bramką w bardzo dobrej sytuacji. Później strzelił gola, ale ten został anulowany. Następnie pozostał mu niedosyt po dobiciu piłki z przewrotki. Brakowało mu trochę szczęścia" - czytamy. Dziennikarze dali mu "7" w 10-stopniowej skali.

"Wszechobecny w pierwszej połowie, ze sprintami i strzałami. Jeden z nich, strzał głową, wylądował w bramce, ostatecznie nieuznany z powodu spalonego, a drugi, z przewrotki, cudem minął bramkę" - podkreślili dziennikarze "Mundo Deportivo". A co media miały do powiedzenia na jego temat po całym spotkaniu?

"Zawsze wkraczał tam, gdzie był potrzebny"

Dość przeciętnie ocenili go statystycy z SofaScore. Wystawili mu ledwie "6,1", co było najniższą notą w zespole. Lepiej oceniła go "Marca", bo na "7". "Zawsze wkraczał tam, gdzie był potrzebny" - czytamy. "Sport" nie zmienił o nim opinii. Dodał tylko jedno zdanie, a właściwie jedno słowo do końcowej oceny. Wcześniej sugerował, że Hiszpanowi brakowało "szczęścia". Teraz stwierdził, że "brakowało też celności".

Kolejny mecz Barcelona rozegra już we wtorek 16 grudnia. Rywal? CD Guadalajara. Rozgrywki? 1/16 finału Pucharu Króla. Do gry w lidze wróci 21 grudnia w starciu wyjazdowym z Villarrealem.