Mistrzostwa świata bez Argentyny?! "FIFA monitoruje sytuację"

W 2022 roku po fenomenalnym, pełnym zwrotów akcji finale, rozstrzygniętym dopiero w serii rzutów karnych, to Argentyna zgarnęła mistrzostwo świata. Był to pierwszy triumf w tej imprezie dla Lionela Messiego, który mógł poczuć się spełnionym. Był też głównym bohaterem mundialu. I już w 2026 roku drużyna Lionela Scaloniego powinna stanąć do obrony tytułu. Zakwalifikowała się na imprezę. A jednak... pewna udziału być nie może. Tak przynajmniej donoszą media. Wszystko przez sprawę z prezesem Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej (AFA).

Kłopoty prezesa AFA. Co z Argentyną?

Jak donosi elespanol.com, "AFA jest objęta dochodzeniem sądowym, mającym na celu wykrycie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości finansowych wśród członków federacji". Doszło już do rewizji w biurach AFA, a ostatnio na takową zdecydowano się też "w rezydencji przypisywanej Claudio Tapii, czyli prezesowi AFA, a także Pablo Toviggino, skarbnikowi". Ba, dokonano konfiskaty kilkudziesięciu luksusowych samochodów oraz motocykli. Te były rzekomo zarejestrowane na osoby, które na zakup takich aut nie byłoby stać.

To o tyle ważne, że w ostatnim czasie stwierdzono dość znaczny wzrost majątku Tapii. "Po objęciu stanowiska prezesa zgłosił oszczędności w wysokości poniżej 100 000 dolarów amerykańskich. Natomiast w oświadczeniu pod przysięgą z 2024 roku kwota ta wynosiła około miliona dolarów" - pisze "La Nacion".

"W sprawie chodzi o wyjaśnienie przyrostu majątku Claudio Tapii i jego otoczenia" - piszą dziennikarze, których cytuje portal WP SportoweFakty. I jak ta sytuacja może wpłynąć na udział reprezentacji w mundialu? Ano tak, że sprawą zainteresował się organizator MŚ. "FIFA monitoruje sytuację, by uniknąć ingerencji politycznej, która mogłaby wykluczyć Argentynę z mundialu" - czytamy. FIFA chce więc zapobiec najgorszemu.

Oto rywale Argentyńczyków na MŚ 2026

Reprezentacja Argentyny trafiła do grupy J MŚ 2026. Jej rywalami na pierwszym etapie zmagań będą Algieria, Austria i Jordania. Nie ma więc wątpliwości, że to obrońcy tytułu będą faworytami do awansu do fazy pucharowej, a także do samego triumfu na imprezie. Najpewniej będzie to ostatni wielki turniej w karierze Leo Messiego.