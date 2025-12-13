Powrót na stronę główną

Mistrzostwa świata bez Argentyny?! "FIFA monitoruje sytuację"

Mistrzostwa świata 2026 bez obrońców tytułu? Choć ten scenariusz wydaje się kuriozalny, to jednak jest prawdopodobny. Okazuje się bowiem, że wokół Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej, a szczególnie prezesa, wybuchła spora afera, której konsekwencje teoretycznie może ponieść też reprezentacja.
SOCCER-WORLDCUP-ARG-PER/REPORT
Fot. REUTERS/Rodrigo Valle

W 2022 roku po fenomenalnym, pełnym zwrotów akcji finale, rozstrzygniętym dopiero w serii rzutów karnych, to Argentyna zgarnęła mistrzostwo świata. Był to pierwszy triumf w tej imprezie dla Lionela Messiego, który mógł poczuć się spełnionym. Był też głównym bohaterem mundialu. I już w 2026 roku drużyna Lionela Scaloniego powinna stanąć do obrony tytułu. Zakwalifikowała się na imprezę. A jednak... pewna udziału być nie może. Tak przynajmniej donoszą media. Wszystko przez sprawę z prezesem Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej (AFA).

Zobacz wideo To oni są winni kompromitacji Legii? "Klubowi byłoby łatwiej bez tej osoby"

Kłopoty prezesa AFA. Co z Argentyną?

Jak donosi elespanol.com, "AFA jest objęta dochodzeniem sądowym, mającym na celu wykrycie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości finansowych wśród członków federacji". Doszło już do rewizji w biurach AFA, a ostatnio na takową zdecydowano się też "w rezydencji przypisywanej Claudio Tapii, czyli prezesowi AFA, a także Pablo Toviggino, skarbnikowi". Ba, dokonano konfiskaty kilkudziesięciu luksusowych samochodów oraz motocykli. Te były rzekomo zarejestrowane na osoby, które na zakup takich aut nie byłoby stać.

To o tyle ważne, że w ostatnim czasie stwierdzono dość znaczny wzrost majątku Tapii. "Po objęciu stanowiska prezesa zgłosił oszczędności w wysokości poniżej 100 000 dolarów amerykańskich. Natomiast w oświadczeniu pod przysięgą z 2024 roku kwota ta wynosiła około miliona dolarów" - pisze "La Nacion".

"W sprawie chodzi o wyjaśnienie przyrostu majątku Claudio Tapii i jego otoczenia" - piszą dziennikarze, których cytuje portal WP SportoweFakty. I jak ta sytuacja może wpłynąć na udział reprezentacji w mundialu? Ano tak, że sprawą zainteresował się organizator MŚ. "FIFA monitoruje sytuację, by uniknąć ingerencji politycznej, która mogłaby wykluczyć Argentynę z mundialu" - czytamy. FIFA chce więc zapobiec najgorszemu.

Zobacz też: To nie żart. Słynny trener widzi upadłą gwiazdę ze Złotą Piłką. 

Oto rywale Argentyńczyków na MŚ 2026

Reprezentacja Argentyny trafiła do grupy J MŚ 2026. Jej rywalami na pierwszym etapie zmagań będą Algieria, Austria i Jordania. Nie ma więc wątpliwości, że to obrońcy tytułu będą faworytami do awansu do fazy pucharowej, a także do samego triumfu na imprezie. Najpewniej będzie to ostatni wielki turniej w karierze Leo Messiego.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich