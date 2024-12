Wszystko jasne. Oto miejsce reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy

Nasze zawodniczki awansowały na turniej po wygraniu dwumeczu z Kosowem. Przystępowały jednak do pierwszego meczu z Francją po czterech porażkach z rzędu, co mogło wpłynąć na ich pewność siebie. I mieliśmy tego dowód, gdyż poległy na inaugurację ME 22:35. W kolejnych dwóch spotkaniach pokonały Portugalię oraz Hiszpanię i wywalczyły awans do kolejnej rundy.

Oto miejsce reprezentacji Polski na koniec ME. Najlepszy wynik od 18 lat

Druga faza rozgrywek okazała się dla naszej drużyny zbyt wymagająca. Już po dwóch pierwszych meczach widać było różnice poziomów. Najpierw Szwecja wygrała z nami 33:25, a następnego dnia bolesną lekcję zafundowały nam Węgierki. Niewiele brakowało do zwycięstwa w meczu z Czarnogórą, zwłaszcza że do pewnego momentu był remis, natomiast w końcówce rywalki okazały się zbyt mocne.

Polki zakończyły ten turniej wtorkowym zwycięstwem z Rumunią, co dało im dużo pewności siebie. - Sam mecz i zwycięstwo nas cieszy, bo chciałyśmy pokazać w końcu, że walczymy i potrafimy wygrywać, co się udało - przekazała rozgrywająca Aleksandra Rosiak, cytowana przez zprp.pl. Dzięki wysokiej wygranej Niemek ze Słowenią, uplasowaliśmy się finalnie na dziewiątej lokacie w ME

To najlepszy rezultat naszej kadry od 18 lat, kiedy zajęła ósme miejsce na ME 2008. - Najważniejsze, że zakończyliśmy mistrzostwa pozytywnie. Jestem bardzo zadowolony z naszej drużyny, bo razem bardzo ciężko pracujemy, aby rozwijać polską kadrę, ale też piłkę ręczną w Polsce. Próbujemy krok po kroku piąć się w górę na arenie międzynarodowej. Kilka zawodniczek niedawno miało kontuzje lub przechodziło przez inne kryzysy, więc przygotowanie fizyczne do turnieju nie było idealne - przyznał selekcjoner Arne Senstad.

Podobnie wypowiedziała się kapitan Monika Kobylińska. - Całe mistrzostwa podsumowałbym pozytywnie ze względu na to, że awansowałyśmy do rundy głównej, co było naszym podstawowym celem. Każda z nas ma duże marzenia i być może liczyłyśmy na jeszcze więcej, ale po zwycięstwie nad Rumunią możemy być usatysfakcjonowane. Teraz musimy wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia, żeby na kolejnym Euro pokazać jeszcze więcej - skwitowała.

Nasze szczypiornistki już w niedzielę 15 grudnia poznają rywalki, z którymi zmierzą się w el. MŚ w 2025 roku. 27. edycja turnieju odbędzie się w Niemczech i Holandii. Rozpocznie się ona 26 listopada i potrwa do 14 grudnia 2025 roku, a wezmą w niej udział 32 drużyny.