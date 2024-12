Dziewięć goli! Ależ widowisko, ależ start środy w Lidze Mistrzów

Nowy format Ligi Mistrzów sprawia, że w rywalizacji liczy się dosłownie każdy gol. 36 drużyn walczy o to, aby w zbiorczej tabeli znaleźć się jak najwyżej. Drużyny z pierwszych ośmiu miejsc awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z lokat 9-25 utworzą pary play-off. Ci, którzy zajmą miejsca 26-36 będą musieli przełknąć gorzką pigułkę. Zostaną wyeliminowani z europejskich pucharów i wiosenne wtorkowe i środowe wieczory spędzą przed telewizorem.

Atletico wykonało plan. Pewna wygrana

Na środę 11 grudnia zaplanowano dziewięć kolejnych meczów w Lidze Mistrzów. W myśl obowiązującej od kilku lat tradycji pierwsze dwa spotkania rozpoczęły się o 18:45. Pierwsze śmiało można było zapowiadać jako spotkanie Dawida z Goliatem.

W roli tego pierwszego wystąpili goście z Bratysławy, którzy przyjechali do Madrytu z nikłymi nadziejami na osiągnięcie dobrego rezultatu. Mierzyli się z rozpędzonym Atletico. Podopieczni Diego Simeone w poprzedniej kolejce Ligi Mistrzów wygrali ze Spartą Praga aż 6:0. To samo, co zrobili z Czechami chcieli teraz zrobić ze Słowakami.

Slovan - prawdziwy kopciuszek w Lidze Mistrzów - w pierwszych pięciu meczach przegrywał i stracił aż 18 goli. Spodziewany scenariusz był więc jeden.

Już w 16. minucie gospodarze otworzyli wynik meczu. Pięknym strzałem ze skraju pola karnego popisał się Julian Alvarez. Jego strzał był silny i precyzyjny. Tuż przed przerwą Antoine Griezmann przeskoczył Gurama Kashię i wykorzystał dośrodkowanie Marcosa Llorente. Były reprezentant Francji z bliskiej odległości pokonał bramkarza Dominika Takaca.

Wydawało się, że Hiszpanie spokojnie dowiozą wygraną do końca spotkania. Ziarno niepewności zasiała jednak sytuacja z 51. minuty. Clement Lenglet zahaczył rywala we własnym polu karnym i arbiter wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł David Strelec i zdobył gola kontaktowego.

To było jednak wszystko, na co stać było Słowaków. W 57. minucie Takac nie dał rady zatrzymać Griezmanna. Francuz miał szczęście. Znajdujący się przed polem karnym Koke najprawdopodobniej próbował oddać strzał, ale jego zagranie zmieniło się w doskonałą asystę. Lider Atletico ze spokojem wykończył sytuację i podwyższył wynik na 3:1.

Pięć goli na Stade Pierre-Mauroy

W równolegle rozgrywanym spotkaniu Lille podejmowało innego outsidera - Sturm Graz. Francuzi długo nie mogli sforsować austriackiej defensywy, a to co najciekawsze działo się pod koniec pierwszej połowy. W 37. minucie Osame Sahraoui dał prowadzenie gospodarzom, a już w doliczonym czasie gry kibice zobaczyli dwa kolejne gole. Najpierw wynik na 2:0 podwyższył Mitchel Bakker, a zanim sędzia zaprosił obie drużyny na przerwę gola kontaktowego zdobył Otar Kiteiszwili.

Trafienie na 2:1 dało nadzieję Sturmowi, który od początku drugiej połowy starał się doprowadzić do wyrównania. W 47. minucie wysiłki gości przyniosły skutek. Do siatki trafił Duńczyk Mika Biereth. Decydujący gol padł w 81. minucie spotkania. Zwycięstwo Lille zapewnił rezerwowy - Hakon Arnar Haraldsson.

Wyniki środowych meczów LM rozgrywanych o 18:45: