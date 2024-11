Real czy Barcelona? Media: Alphonso Davies zadecydował!

Alphonso Davies miał być jednym z najgorętszych kąsków w przyszłorocznym letnim oknie transferowym. Jego kontrakt z Bayernem Monachium wygasa pod koniec czerwca i nie wygląda na to, by chciał go przedłużyć. O Kanadyjczyka przede wszystkim miały się bić Real Madryt i FC Barcelona. Hiszpański dziennikarz Ramon Alvarez de Mon twierdzi jednak, że sam piłkarz już zdecydował.

