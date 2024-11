Tak piłkarze zareagowali na nieobecność Lewandowskiego. Co za słowa

Reprezentacja Polski w poniedziałek rozpoczęła przygotowania do dwóch ostatnich tegorocznych meczów w Lidze Narodów - 15 listopada na Estadio do Dragao w Porto z Portugalią i trzy dni później na PGE Narodowym w Warszawie ze Szkocją.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz tłumaczy sensacyjną decyzję! Tak Polacy trenują przed Portugalią

Tak piłkarze zareagowali na nieobecność Lewandowskiego

Tuż przed rozpoczęciem zgrupowania Polacy otrzymali fatalną wiadomość, że nie weźmie w nim udziału kontuzjowany Robert Lewandowski. - Powodem absencji Lewandowskiego jest uraz pleców, którego doznał w ligowym meczu przeciwko Realowi Sociedad, wykluczający go z gry na około dziesięć dni - m.in. napisał PZPN w oficjalnym komunikacie o nieobecności Lewandowskiego.

Jak na absencję Lewandowskiego zareagowali inni piłkarze i jak sobie bez niego poradzą?

- Trzeba sobie poradzić. Po to jest drużyna. I po to jest ponad 20 zawodników, żeby sobie radzić na boisku. Wiadomo, fakt, że nie ma Roberta jest dużą stratą, bo jest on naszym kapitanem - powiedział Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski dla portalu "Meczyki.pl".

- A tak piłkarsko stricte. Co się zmienia, jak "Lewego" nie ma? Gramy trochę inaczej, niż ze Świderskim - dopytywał dziennikarz. - To już pytanie do trenera - odpowiedział Bułka.

Niepocieszeni z braku Lewandowskiego byli dwaj piłkarze, którzy czekają na debiut w reprezentacji Polski: Antoni Kozubal i Michał Gurgul.

- Bardzo żałowałem, jak dostałem tę informację. Szkoda, że nie ma takiej osoby, bo na pewno jest wiele, co mógłbym się od niego nauczyć - przyznał Kozubal.

- Jest to świetny zawodnik, także chciałem na pewno, by tutaj był. Można powiedzieć, że czekałem na niego - dodał Gurgul.

Wszystkie wypowiedzi można zobaczyć tutaj.

Trener Michał Probierz pod nieobecność Lewandowskiego ma do dyspozycji trzech napastników: Adama Buksę, Krzysztofa Piątka i Karola Świderskiego.

Mecz Portugalia - Polska już w piątek, 15 listopada o godz. 20.45. O tej samej porze rozpocznie się też starcie Polska - Szkocja (18 listopada). Relacja na żywo z obu spotkań na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.