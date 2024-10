Real i Barcelona walczą o gwiazdora. Niesamowite, jaki warunek postawił

Alphonso Davies przeniósł się do Bayernu w styczniu 2019 roku z Vancouver Whitecaps za 14 milionów euro. Bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i w kolejnych latach potwierdził, że na nie zasłużył. Łącznie zanotował dla niemieckiego klubu 205 występów, w których strzelił 11 goli i zaliczył 32 asysty. Mało tego, sięgnął z nim pięć razy po mistrzostwo Niemiec, dwa razy krajowy puchar oraz przede wszystkim Ligę Mistrzów w sezonie 19/20.

Alphonso Davies przekazał to Barcelonie i Realowi. Wiemy, jakie ma warunki kontraktowe

Kontrakt Kanadyjczyka z Bayernem wygasa z końcem czerwca 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony, gdyż piłkarz oczekuje co najmniej 20 mln euro wynagrodzenia, podczas gdy monachijski klub zaproponował mu jedynie 14 mln euro. Od dłuższego czasu wiadomo, że 23-latek znajduje się na liście życzeń Realu Madryt. Ale nie tylko.

Dziennik "Sport" poinformował ostatnio, że powalczyć o piłkarza z Realem zamierza FC Barcelona. "Deco poznał wymagania oraz priorytety zawodnika i uważa go za konieczne wzmocnienie" - przekazano. I choć problemem mogą być żądania finansowe, to w hiszpańskim zespole spotkałby znajomych - Roberta Lewandowskiego oraz Hansiego Flicka. "Bild" ogłosił za to, ile faktycznie chciałby zarabiać Kanadyjczyk.

Ten wysłucha wszystkich ofert, który będą gwarantować mu 10 mln euro netto za sezon. Podpisana umowa ma obowiązywać co najmniej cztery lata, natomiast to nie wszystko. Davies poza "topowym" wynagrodzeniem chce premii za podpisanie kontraktu, a ma ona wynosić 15 mln euro. "Bild" dodał, że wszystkie zainteresowane kluby poznały już warunki obrońcy.

Niewykluczone, że odbędzie on jeszcze ostatnie rozmowy z Bayernem, po których podjęta zostanie finalna decyzja. FC Barcelona pragnie go sprowadzić, ale najważniejszy będzie aspekt finansowy. "Sport" przyznaje, że Real również nie chce z niego rezygnować, natomiast obecnie priorytetem jest sprowadzenie środkowego oraz prawego defensora.

Po siedmiu kolejkach Bundesligi Bayern jest liderem tabeli z dorobkiem 17 pkt. Tyle samo pkt ma również drugi RB Lipsk. Najbliższe spotkanie piłkarzy Vincenta Kompany'ego odbędzie się w niedzielę 27 października. Ich rywalem będzie VfL Bochum.