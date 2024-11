Oto co działo się w szatni Lecha po meczu z Legią. "Rozwaliliśmy tych..."

Lech Poznań wciąż może świętować po tym, co wydarzyło się w niedzielne popołudnie. Po trzech latach bez wygranej w końcu pokonał Legię Warszawa i to w jakim stylu. Kompletnie rozbił przy Bułgarskiej odwiecznego rywala aż 5:2 i zachował prowadzenie w tabeli ekstraklasy. Radości w stolicy Wielkopolski nie było końca. W sieci pojawiły się obrazki, na których widzimy, jak zespół bawił się zaraz po meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz tłumaczy sensacyjną decyzję! Tak Polacy trenują przed Portugalią

Pokazali przemowę trenera Lecha. Tak podsumował nokaut Legii. "Rozwaliliśmy tych skubańców"

Na kanale youtubowym Lecha we wtorek pojawiły się wyczekiwane "Kulisy meczu Lech - Legia". Na nagraniu możemy zobaczyć pierwsze momenty od zejścia zawodników do szatni. Zaraz po tym głos postanowił zabrać trener Lech - Niels Frederiksen. - Dzisiaj będzie krótko z mojej strony, a potem możecie świętować, śpiewać i robić to, na co tylko macie ochotę. Panowie! Co za wspaniała druga połowa! Rozwaliliśmy tych skubańców 3:0 w drugiej połowie! Zmiażdżyliśmy ich w drugiej połowie. Zmietliśmy ich z boiska. Tak właściwie było bliżej tego, żeby ten mecz skończył się wynikiem 6:2 niż 5:3 - chwalił Duńczyk.

Po pierwszej połowie był remis 2:2. Na bramkę Gholizadeha odpowiedział Marc Gual. Z kolei po trafieniu Kozubala wyrównał Augustyniak z rzutu karnego. Drugie 45 minut należało jednak już tylko do gospodarzy. Dwa gole dołożył Afonso Sousa, a jednego Mikael Ishak. - Nasz zespół grający w taki sposób chciałbym zawsze oglądać. To było ekstremalnie dobre. We wszystkich fazach gry. W obronie, ataku, fazach przejściowych. We wszystkim! Wow! Rozp*************e ich w drugiej połowie! A to znaczy bardzo wiele - dodał Frederiksen.

Lech Poznań w ekstazie. Pokazali sceny z szatni. Szaleństwo

Dzięki wygranej Lech utrzymał prowadzenie w tabeli i dwa punkty wyprzedza Jagiellonię Białystok, która tylko zremisowała z Rakowem 2:2. - Nie tylko dla naszego zespołu, ale dla całego klubu i dla wszystkich fanów, którzy tam dzisiaj byli to znaczy bardzo wiele, dla klubu, drużyny, kibiców. Dla wszystkich! To jest coś, na czym możemy budować przyszłość. Wow! - podsumował trener.

Na nagraniu widzimy także szaloną radość piłkarzy, którzy wspólnie skakali, śpiewali, skandowali i oblewali się wodą. W końcu trener ogłosił, że następnego dnia w nagrodę daje im wolne. Ci zareagowali na tę wiadomość bardzo entuzjastycznie. Na koniec z racji święta, jakie obchodziliśmy w poniedziałek, każdy z nich zgodnie z poznańską tradycją otrzymał po rogalu świętomarcińskim.