Była 32. minuta wtorkowego meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów kobiet: FC Barcelona - St. Polten. Gospodynie zagrały piękną, zespołową akcję. Claudia Pina podała prostopadle w pole karne do Ony Batlle, która z lewej strony dograła z pierwszej piłki do Ewy Pajor. Reprezentantka Polski nie zdążyłaby oddać normalnego strzału, ale zdecydowała się na wślizg na szóstym metrze. Zrobiła to w tak umiejętny sposób, że trafiła do siatki!

Ewa Pajor zachwyciła w Lidze Mistrzów! To było "zabójcze"

- Ewa Pajor daje Barcelonie prowadzenie po naprawdę „zabójczym" golu - skomentował gola Diario Sport na portalu X.

To był dopiero pierwszy z aż pięciu goli FC Barcelony w tej części. W dodatku gospodynie wszystkie pięć bramek zdobyły w ciągu zaledwie 13 minut! Oprócz Pajor trafiały również: Kika Nazareth (38.), Aitana Bonmati (40.), Keira Walsh (42.) i Claudia Pina (45.). W efekcie FC Barcelona do przerwy prowadziła aż 5:0.

W drugiej połowie padły już tylko dwa gole. Oba dla gospodyń, które wygrały 7:0. W 52. minucie trafiła Pina z rzutu karnego, a w 83. Graham. Ewa Pajor opuściła boisko w 58. minucie.

Dla Polki był to drugi gol w Champions League w tym sezonie. Wśród najskuteczniejszych zawodniczek rozgrywek prowadzą Dunka Pernille Harder (Bayern Monachium) i Pina. Obie mają po cztery bramki. Polka jest za to liderką najskuteczniejszych zawodniczek w rozgrywkach ligowych. W dziewięciu spotkaniach zdobyła dziewięć goli (miała też dwie asysty). Dwa trafienia mniej ma wiceliderka, koleżanka klubowa Pajor - Alexia Putellas.

FC Barcelona dotychczas w Lidze Mistrzów w tym sezonie przegrała na wyjeździe z Manchesterem City 0:2 i rozgromiła przed własną publicznością Hammarby aż 9:0 (3:0).

Teraz FC Barcelona zagra w lidze na wyjeździe z wiceliderem Realem Madryt, a 21 listopada rewanż z St. Polten. Drużyna Pajor w ciągu ostatnich pięciu lat wygrywała ligę hiszpańską.