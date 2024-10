Tak Szczęsny nazwał to, co zrobił Lewandowski. Tego się nie spodziewaliśmy

FC Barcelona odżyła w tym sezonie i duża w tym zasługa Hansiego Flicka, nowego szkoleniowca. "Wspaniały człowiek, wspaniały trener. W kilka miesięcy uczynił Barcelonę taką, którą wszyscy kochają i uwielbiają" - pisał Marcin Jaz po środowym meczu Ligi Mistrzów, w którym Katalończycy pokonali aż 4:1 Bayern Monachium. Cegiełkę do sukcesu dołożył też Robert Lewandowski. W 36. minucie w kapitalnym stylu wpisał się na listę strzelców. Co więcej, był to już jego 15. gol w tym sezonie. Polak zdobywa bramki jak na zawołanie i jest najskuteczniejszym napastnikiem w TOP 5 lig. Niewątpliwie przeżywa "drugą młodość".

Szczęsny zabrał głos ws. formy Lewandowskiego. "Nie róbmy rzeczy większymi niż są w rzeczywistości"

Wszyscy zachwycają się Lewandowskim. Docenił go nawet Salvador Sostres, który w przeszłości niejednokrotnie w sposób skandaliczny wypowiadał się o piłkarzach Barcelony. "Wielu z nas chciało zakończyć mu karierę i szczerze mówiąc: myliliśmy się. Jego statystyki są godne najlepszych czasów Leo Messiego" - pisał dziennikarz.

Temu entuzjazmowi wokół Lewandowskiego dał się ponieść też Mateusz Święcicki. Ale jak przyznał dziennikarz, Wojciech Szczęsny uświadomił go w jednej sprawie podczas wywiadu dla Eleven Sports. Choć świat jest zdziwiony dyspozycją 36-latka, to ta nie robi wielkiego wrażenia na bramkarzu. Podał konkretny powód - spodziewał się bowiem takich wyników Lewandowskiego.

- Szczęsny mówi: "Zaraz. [Lewandowski, przyp. red.] Nie robi nic wyjątkowego. Jest po prostu kwintesencją siebie. Jest Robertem Lewandowskim. To nie jest nic ponad standardy, które wypracowywał w ostatnich latach - może z wyjątkiem ostatniego sezonu. Czyli nie róbmy rzeczy większymi niż są w rzeczywistości. Lewandowski gra na swoim poziomie, na swoim standardzie" - przekazał słowa bramkarza dziennikarz na kanale Meczyków na YouTube.

Robert Lewandowski się rozpędza

I faktycznie Lewandowski wygląda obecnie jak za najlepszych czasów, do czego przyzwyczaił nas, grając m.in. dla Bayernu Monachium. Poprzedni sezon miał nieco gorszy. Spadła na niego wówczas spora krytyka, bo miał problemy ze skutecznością. Teraz tych kłopotów nie ma. I imponuje coraz bardziej.

Kolejną okazję, by wpisać się na listę strzelców, Lewandowski będzie miał już w najbliższą sobotę. Tego dnia Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Realem Madryt. Będzie to tzw. El Clasico. Istnieją szanse, by w bramce w końcu zadebiutował Wojciech Szczęsny. On sam czuje się gotowy, ale nie zamierza wpływać na decyzję szkoleniowca. To do niego będzie należała ostateczna decyzja. Kto pojawi się w bramce - czy Inaki Pena, czy Szczęsny - przekonamy się już za dwa dni o godzinie 21:00.