Eksperci wybrali bohatera Jagiellonii w meczu LKE. "Achilles"

Jagiellonia Białystok rozpoczęła zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji od dramatycznego meczu z FC Kopenhagą, którą pokonała 2:1 po golu Darko Czurlinowa w 97. minucie. W drugiej serii gier rywalizowała z teoretycznie znacznie słabszym przeciwnikiem, mołdawskim Petrocubem.

Jagiellonia Białystok pokonała Petrocub w Lidze Konferencji. Eksperci reagują

Mistrzowie Polski od początku przeważali, lecz w pierwszej połowie dogodne okazje marnowali Czurlinow czy Jesus Imaz. Aż w drugiej części sprawy w swoje ręce wziął Afimico Pululu i w ciągu trzech minut zdobył dwie bramki, zapewniając białostoczanom zwycięstwo 2:0.

Po meczu Jagiellonii w serwisie X głos zabrali eksperci i dziennikarze. "No i fajnie. Zwycięstwo odhaczone, +3 pkt i 400 tys. euro. Można walczyć o Top 8. Brawo Jagiellonia, brawo Afimico Pululu" - podsumował Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Po raz trzeci w historii polski klub rozpoczyna fazę grupową/ligową od dwóch zwycięstw: Jagiellonia (LK 24/25) - 2:1 vs Kopenhaga, 2:0 vs Petrocub; Legia (LE 21/22) - 1:0 vs Spartak, 1:0 vs Leicester; Legia (LE 14/15) - 1:0 vs Lokeren, 1:0 vs Trabzonspor" - zauważył Cezary Kawecki z Kanału Sportowego.

"Jaga i Pululu po raz drugi. To by było na tyle. 2:0 i 6 pkt Jagi w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy" - napisał Jacek Mazurewicz ze Sportowej.tv. "Jaga po dwóch kolejkach niemal pewna gry w Europie na wiosnę. Brawo" - podsumował Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Afimico Pululu zasypany komplementami po meczu Jagiellonia Białystok - Petrocub

Sporo pochwał zebrał zdobywca obu bramek, który w drugim z rzędu spotkaniu LK trafił piętą. "Afimico Pululu to Achilles, tylko że na odwrót" - napisał Damian Smyk z Goal.pl. "Afimico Piętulu" - skwitował Mateusz Rokuszewski z Canal+Sport. "Wreszcie Jagiellonia! Pululu! Może już w każdym meczu Ligi Konferencji będzie pykał gola piętą - taki Challenge?" - dodał Michał Pol z Kanału Sportowego.

"Afimico Pululu. Zawsze cieszy, jak się człowiek nie pomyli co do takiego grajka. Miał się tu stać kozakiem i się takim stał" - ocenił Tomasz Hatta z igol.pl. "Miałeś, Greuther Fuerth, złoty róg..." - zwrócił się do poprzedniego klubu napastnika Tomasz Urban z Viaplay.

W trzeciej kolejce fazy ligowej Jagiellonia Białystok podejmie norweskie Molde. Spotkanie zaplanowano na czwartek 7 listopada.