Co z Lewandowskim? Jest decyzja trenera Barcelony!

Siedem meczów i siedem zwycięstw - to bilans FC Barcelony w La Liga w tym sezonie. I duża w tym zasługa Hansiego Flicka. Szkoleniowiec tchnął nowe życie w drużynę, przekazał zawodnikom inną filozofię gry, postawił dość mocny nacisk na przygotowanie fizyczne, co przynosi znakomite efekty. Uwagę na to zwróciły nawet niemieckie media. "Można odnieść wrażenie, że mimo wielkich kłopotów finansowych, które nękają czołowy klub La Liga, Flickowi udało się znaleźć odpowiednią mieszankę wysoko opłacanych profesjonalistów i niezwykle utalentowanych młodych zawodników z La Masii" - pisał portal t-online.de. Zwrócił też uwagę, że pod wodzą nowego trenera kapitalnie radzi sobie przede wszystkim Robert Lewandowski.

FC Barcelona kontra Osasuna Pampeluna. Oto skład

Polak może pochwalić się znakomitym bilansem - siedem meczów i siedem goli. "Flick zawsze potrafi odnaleźć najbardziej zabójczego Lewandowskiego" - podkreślali dziennikarze "Marki". Szkoleniowiec ma duże zaufanie do 36-latka i wydawało się niemal pewne, że postawi na niego też w kolejnym spotkaniu.

To Barcelona rozegra już w sobotę 28 września i to na wyjeździe. Jej rywalem będzie Osasuna Pampeluna. I z pewnością Katalończycy będą starali się utrzymać znakomitą passę w La Liga. Media miały nieco wątpliwości, jeśli chodzi o skład, jaki na ten mecz wystawi Flick. Twierdzono, że może dojść do kilku zmian i to w każdej formacji, co ma związek z drobnymi urazami. Co do jednego dziennikarze mieli pewność - na boisku już od pierwszych minut pojawi się Lewandowski.

Czy ich oczekiwania Flick postanowił spełnić? Otóż tak. Na około godzinę przed planowanym spotkaniem trener przedstawił wyjściową jedenastkę. I klasycznie znalazł się w niej polski napastnik. Tym razem nie będzie mógł jednak towarzyszył Lamine Yamal czy Raphinha, jak to bywało zazwyczaj, a Pau Victor oraz Ferran Torres. Widać, że Flick chce dać odpocząć wielu kluczowym piłkarzom.

Skład FC Barcelony na mecz z Osasuną Pampeluna:

Pena - Kounde, Cubarsi, Dominguez, Gerard Martin - Pedri, Garcia, Torre - Ferran Torres, Pau Victor, Lewandowski

Polak przynosi szczęście Barcelonie w meczach z tym rywalem. Grał w pięciu starciach, każde zakończyło się zwycięstwem Katalończyków. Na dodatek w dwóch zdobył gola. O tym, czy teraz też uda mu się trafić do siatki, przekonamy się po 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.