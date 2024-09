Oto nowy klub Grzegorza Krychowiaka! Właśnie ogłosili transfer

34-letni Grzegorz Krychowiak po zakończeniu ubiegłego sezonu rozstał się z saudyjskim Abha Club, bo nie skorzystał z opcji przedłużenia kontraktu. Miał perspektywę powrotu do Europy. Łączono go m.in. z francuskim Girondins Bordeaux, angielskim Hull City, a nawet polskimi klubami: Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa. Ostatecznie Polak do żadnego z tych klubów nie trafił, bo zabrakło konkretnych propozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o hejcie: Słowa bolą, ale nie tych mizernych lamusów w Internecie

Krychowiak znalazł nowy klub. "Witamy Grzegorz"

Kilka dni temu po byłego reprezentanta Polski zgłosił się cypryjski Anorthosis Famagusta. Dwa dni temu klub potwierdził, że Krychowiak zaakceptował warunki umowy. Polski pomocnik musiał tylko przejść badania lekarskie.

W sobotę po godz. 17 cypryjski klub ogłosił, że Krychowiak został ich zawodnikiem. - Witamy Grzegorz - napisano na portalu X.

Anorthosis Famagusta to aż 13-krotny mistrz Cypru i 11-krotny triumfator krajowego pucharu. W sezonie 2008/2009 występował w fazie grupowej Champions League, a trzy lata temu w Lidze Konferencji Europy. Początek tego sezonu Anorthosis Famagusta nie może jednak zaliczyć do udanych. W tabeli ligi cypryjskiej Anorthosis po czterech kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce z czterema punktami. Do lidera traci aż osiem punktów.

Krychowiak w swojej karierze rozegrał dotychczas 599 meczów (w klubie i reprezentacji Polski). Strzelił 64 gole i miał 40 asyst. W koszulce z orłem na piersi wystąpił 100 razy. Jego bilans to: pięć bramek i sześć asyst. Grę w kadrze zakończył we wrześniu ubiegłego roku. - Rozegranie 100 meczów z orłem na piersi do końca życia będzie dla mnie największym zaszczytem zarówno dla człowieka jak i dla sportowca. Sportowo, nie ma piękniejszej chwili niż śpiewanie hymnu przed meczem kadry na Stadionie Narodowym. Jednak przyszedł czas, żeby powiedzieć „dziękuję" - napisał Krychowiak w pożegnalnym wpisie.

Krychowiak po raz pierwszy w barwach Anorthosisu być może zagra już 2 października w wyjazdowym pucharowym meczu z drugoligowym klubem Olympiakos Nikozja.