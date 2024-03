Internet zapłonął po tym, co zrobił Lewandowski. Mówią jednym głosem

Robert Lewandowski poprowadził FC Barcelonę do zwycięstwa nad Atletico Madryt (3:0). Polak miał bezpośredni udział przy wszystkich golach - jednego z nich strzelił, a przy dwóch asystował, poza tym pokazał wiele innych udanych zagrań. "Wspaniały wieczór" - chwaliła go hiszpańska prasa. Ale nie tylko ona.

Eksperci nie mogą się nachwalić Roberta Lewandowskiego. "Znowu czaruje"

Występ 35-latka został doceniony przez wielu innych ekspertów i dziennikarzy, którzy komentowali przebieg spotkania w mediach społecznościowych. "Lewandowski znów ma 24 lata" - podsumował Toni Juanmarti z katalońskiego "Sportu", który zwrócił uwagę na rosnącą formę całego zespołu.

"Barcelona przez cały sezon grała martwo, dopiero teraz, w kluczowym momencie, się obudziła. Ile razy było na odwrót. Jest druga, ma serię 10 meczów bez porażki i ponad 400 minut bez straty bramki w lidze" - czytamy.

Wiele pochwał napastnik zebrał także od polskich dziennikarzy. "W tym meczu to nie jest Lewandowski sprzed mundialu, tylko Lewandowski w wersji 3.0. Najlepszy występ w barwach Barcelony" - zachwycał się Tomasz Ćwiąkała z Canal+Sport.

"Robert Lewandowski pod koniec 2023 roku zrobił sobie rachunek sumienia. Przeanalizował, co nie działało, co można poprawić i skalibrował się na nowo. Dorzucił treningi indywidualne. Z Atletico wyglądał top" - ocenił Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. "Lewandowski co złapał formę. Przygotował się fizycznie i znowu czaruje techniką" - dodał Piotr Majchrzak z Viaplay.

Robert Lewandowski znów pokazał wielką klasę. "Nie wymyśliłby tego ani Messi, ani Cristiano"

"Robert Lewandowski udowadnia, że piłkarza tej klasy nie ma co przedwcześnie skreślać. Nawet jeśli przechodzi kryzys, nawet jeśli ma już swoje lata. Świetny jest ten powrót, błyszczeć na najwyższym poziomie w tym wieku mogą tylko prawdziwi giganci" - podsumował Szymon Janczyk z Weszło. Do wpisu zamieścił fragment klasyfikacji kanadyjskiej La Ligi, której przewodzi napastnik Barcelony.

Z kolei Leszek Orłowski szczególnie docenił 35-latka za efektowne trafienie, godne wielkiej gwiazdy światowego futbolu. "Jedna z najdoskonalszych bramek Lewego w karierze. Taka jego, jakiej nie wymyśliłby ani Messi, ani Cristiano, ani Benzema" - skwitował.

Natomiast Aleksander Roj z TVP Sport przypomniał to, o czym napastnik mówił w niedawnych wywiadach. "W tym powrocie do formy Lewandowskiego najbardziej imponuje mi to, że poniekąd ją zapowiedział. Mówił, że od początku 2024 roku będzie lepiej i jest lepiej" - napisał.

Rosnąca dyspozycja napastnika może napawać optymizmem przed kluczowymi meczami reprezentacji Polski. "Lewandowski w formie przed barażami to absolutnie najlepsza, możliwa wiadomość" - podkreślił Maciej Łanczkowski z tygodnika "Piłka Nożna".

O ile nie wydarzy się nic niespodziewanego, Lewandowski spróbuje potwierdzić dobrą dyspozycję w czwartkowym półfinale baraży o Euro 2024, w którym Polska zagra u siebie z Estonią. W przypadku wygranej 26 marca polskich piłkarzy czeka finał z Walią lub Finlandią (na wyjeździe).

Natomiast kolejny mecz w barwach FC Barcelony Lewandowski rozegra najwcześniej 30 marca. Tego dnia jego klub czeka ligowa potyczka z Las Palmas.