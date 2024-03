Runjaić aż wkroczył na murawę. I później się tłumaczył. Sceny po meczu Legii

"Auf Wiedersehen", czyli "do widzenia" i kilka minut później: "Panie Jacku [Zieliński], dziękujemy. Już wystarczy" - m.in. takie transparenty pojawiły się na "Żylecie" przed i w trakcie niedzielnego meczu Legii Warszawa z Piastem Gliwice. Ten pierwszy skierowany był do Runjaicia. Przekaz był jasny: kibice Legii bez względu na wynik meczu z Piastem domagali się zwolnienia niemieckiego szkoleniowca. - "Auf Wiedersehen" dosłownie znaczy "do zobaczenia ponownie". Mam nadzieję, że to faktycznie nastąpi - uśmiechnął się Runjaić, gdy po meczu pytany był o ten transparent.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawi Legia Warszawa na wyjeździe! Ale oprawa

Kibice na "Żylecie" odwrócili się plecami od piłkarzy. "To część tego biznesu"

Kibicom Legii do śmiechu jednak nie było. Nawet nie tyle po zwycięstwie z Piastem, ile w ostatnich tygodniach, gdy zespół Runjaicia zawodził. Choć w niedzielę fani też - przynajmniej ci z "Żylety, czyli trybuny, gdzie prowadzony jest doping i prezentowane są oprawy - po meczu od razu odwrócili się od murawy i nie czekali zwyczajowo na piłkarzy, by podziękować im za grę.

- Po meczu kibice odwrócili się do nas plecami? OK. Nie twierdzę, że się z tym zgadzam, ale mają do tego prawo - przyznał Runjaić, który zaraz po meczu wszedł na boisko i zawracał schodzących do szatni piłkarzy, by podeszli pod inne trybuny. - "Żyleta" jest bardzo ważna, mam do niej duży szacunek, doceniam wsparcie, ale na stadionie są też inne trybuny. Jesteśmy również odpowiedzialni za to, by wiele młodych dzieciaków przychodziło na mecze, rozwijało się wraz z klubem. Chodzi o to, by wykonywać pracę do końca, nie ulegać emocjom, nie obrażać się z powodu krzyków lub niektórych transparentów, bo to się czasem zdarza - wyjaśniał trener Legii.

Runjaić po meczu z Piastem: To pokazuje, że Legia to bardzo ważny klub dla miasta

Runjaić w ogóle od tego zaczął. Gdy zwyczajowo został poproszony o podsumowanie spotkania, najpierw podziękował kibicom za wsparcie. - Znowu był prawie pełny stadion. To pokazuje, że Legia to bardzo ważny klub dla miasta. Nie zawsze fani są szczęśliwi, ale wierzą w nas. Cieszę się, że udało nam się wygrać bardzo ważne spotkanie, które okazało się trudne, brzydkie. Nie był to najwyższy poziom, lecz czasami grasz lepiej i nie zdobywasz trzech punktów, a my je dzisiaj zdobyliśmy - zwracał uwagę.

Trener Legii pytany był też o emocje, które towarzyszyły mu, gdy tuż przed meczem zobaczył na "Żylecie" transparent "Auf Wiedersehen". - Nie czułem żadnych. Dlaczego miałbym je czuć? Kibice wyraziście pokazują swoje emocje, ale mają do tego prawo - powtórzył.

Trener Legii znowu zapytany o zwolnienie

Runjaić znowu pytany był także o to, czy nie obawia się zwolnienia. - Nie miałbym problemu z tym, gdyby władze klubu stwierdziły, że drużynie potrzebny jest nowy impuls. Ale czy zmiana trenera tutaj wiele zmieni? Mamy taką kadrę, jaką mamy - nie zmienimy tego. Straciliśmy wielu zawodników przez transfery, kontuzje czy kartki. Ale nie składamy broni i wierzymy, że w tym sezonie jeszcze wszystko jest możliwe - zaznaczył trener Legii.

I mówił dalej: - Wiem, że teraz mamy bardzo emocjonujący czas i łatwo powiedzieć, że wszystko jest źle. Rok temu wyglądało to lepiej, ale wtedy graliśmy mniej meczów. Teraz mamy w nogach ich już ponad czterdzieści. To był i jest wysiłek - i to nie jest wymówka, tylko fakt. Łatwo teraz powiedzieć, że wszystko jest gów***ane. Trzeba adaptować i dostosowywać się do sytuacji. Mnie kwestionowano nawet wtedy, gdy wygrywałem. Nie pasowała ludziom moja fryzura czy to, że nie mówię po polsku albo nasz styl gry. Niektórzy czepiali się, że broni Hładun, a inni, że między słupkami stoi Tobiasz. Kiedyś usłyszałem, że można uszczęśliwić wszystkich, gdy sprzedajesz lody. Ale to nie jest moje zadanie. Czuję, że wciąż mogę pomóc Legii. Najważniejsza jest nasza komunikacja wewnętrzna i bycie dalej razem jako drużyna - stwierdził Runjaic.

Teraz ekstraklasę czekają dwa tygodnie przerwy na mecze reprezentacji. Po niej Legia zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze (1 kwietnia, godz. 20), a później ją czeka seria trzech spotkań z drużynami z samej czołówki, czyli Jagiellonią (u siebie), Rakowem (na wyjeździe) i Śląskiem (u siebie). W tej chwili wicemistrzowie Polski do liderującej Jagiellonii tracą siedem punktów, do końca sezonu zostało jeszcze dziewięć kolejek.