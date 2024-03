Najlepszy występ w tym roku? Bez wątpienia. Najlepszy w tym sezonie? Konkurencja nie była za duża. Najlepszy, odkąd Lewandowski gra w Barcelonie? Patrząc na rangę meczu, jakość rywala (Atletico nie przegrało u siebie żadnego z ostatnich 25 meczów), udział przy każdym z trzech goli, a do tego jeszcze kilka imponujących zagrań - najpewniej tak.

Zobacz wideo Tego brakuje Robertowi Lewandowskiemu w Barcelonie. "Początek kryzysu"

Bardzo rzadko w ostatnich miesiącach widzieliśmy u niego ten błysk i lekkość, a przy tym zdecydowanie w każdym kontakcie z piłką i siłę w walce z obrońcami. Akcja, w której strzelił gola, wyglądała jak wycięta z czasów, gdy był w najlepszej formie i gdy wydawało się, że do bramki wpadnie każda piłka, którą tylko kopnie w jej kierunku. Ostry kąt, obrońca na plecach, klasowy bramkarz naprzeciwko - żeby w takiej sytuacji zdobyć bramkę, trzeba było uderzyć idealnie. I Lewandowski to zrobił - piłka odbiła się od wewnętrznej strony słupka i wpadła do bramki. Była 47. minuta i 2:0 dla Barcelony.

Gol i dwie asysty. Lewandowski bohaterem meczu z Atletico Madryt

Ale każdą z trzech bramkowych akcji można oprawić w ramkę. Zaliczenie asysty przy golu Joao Felixa wymagało większego wysiłku niż samo trafienie do bramki. Lewandowski pokazał się w polu karnym, świetnie przyjął zagraną przez Ilkaya Gundogana piłkę, na małej przestrzeni uciekł Stefanowi Saviciowi i lewą nogą dograł wprost do Portugalczyka. Jego gol załamał kibiców Atletico. Teoretycznie wciąż jest ich piłkarzem wypożyczonym do Barcelony, ale w praktyce nie chcą mieć z nim nic wspólnego - palą jego koszulki, niszczą poświęconą mu tablicę wmurowaną w promenadę przed stadionem i bluźnią, gdy tylko słyszą jego nazwisko. Woleliby, żeby Lewandowski podał piłkę komukolwiek, ale nie jemu. Felix z gola się nie cieszył. Przepraszał, że go strzelił. Niczego jednak nie zmienił. W Madrycie nie chcą go więcej widzieć.

Trzeci gol? Lewandowski zbiegł na skrzydło. Przyjął piłkę podeszwą, spojrzał w pole karne, na wszystko miał czas. Dograł wprost na głowę Fermina Lopeza ustawionego pomiędzy dwoma środkowymi obrońcami Atletico. Znów - większe wrażenie robiło dogranie niż samo wykończenie. Piłka została podana na złotej tacy, pięć metrów od bramki, z odpowiednią rotacją. Wystarczyło przystawić do niej głowę i cieszyć się z gola.

Barcelona nie miała tego wieczoru słabego punktu – w bramce kilka razy ratował ją Marc-Andre ter Stegen, kolejny raz dobrze spisali się obrońcy - Pau Cubarsi, Ronald Araujo i Jules Kounde, w środku pola zespołem dowodził Ilkay Gundogan, aktywny był Raphinha, a Joao Felix i Fermin Lopez - patrząc na całość najsłabsi zawodnicy w jedenastce Xaviego - kończyli mecz ze zdobytymi bramkami. Ale zdecydowanie najlepszy i najkonkretniejszy był Lewandowski. Nie dość, że może podpisać się pod każdą bramkową akcją, to również w pozostałych podejmował dobre decyzje, przepychał obrońców i w kluczowych momentach był pół kroku przed nimi. To największa różnica względem meczów z końcówki 2023 r., gdy był w najsłabszej formie - wtedy w starciach z rywalami wydawał się minimalnie spóźniony, odrobinę niedokładny, ciut za słaby. Teraz wszystko robi odrobinę szybciej. Trafia w punkt. Nic dziwnego, że to on został wybrany piłkarzem meczu i to on rozgościł się na większości poniedziałkowych rozkładówek.

Nowy rok, nowy Robert Lewandowski. "Czas refleksji"

A to wszystko wydarzyło się w przeddzień zgrupowania, na którym reprezentacja Polski może wślizgnąć się na mistrzostwa Europy. Równie konkretnego i wszechstronnego Lewandowskiego będzie potrzebowała już w czwartek w spotkaniu z Estonią i - miejmy nadzieję - jeszcze bardziej w barażowym finale z Walią lub Finlandią. W tych meczach też Lewandowski będzie musiał przyjąć niejedną trudną piłkę, jak po zagraniu Raphinhi w akcji na 2:0. W nich też będzie musiał znaleźć w polu karnym kolegę, który do tej pory - jak Joao Felix do 38. minuty z Atletico - będzie kompletnie niewidoczny. W nich też przyda się tak doskonałe dośrodkowanie, jak to do Fermina Lopeza. Polska, jak Barcelona, będzie potrzebowała aktywności Lewandowskiego i będzie polegała na jego najwyższej formie od wielu miesięcy. W tym roku ma już 11 goli i 4 asysty w osiemnastu meczach. Został wybrany najlepszym zawodnikiem LaLiga w lutym. Zdobywał bramki w obu spotkaniach Ligi Mistrzów z Napoli, a z Atletico zagrał koncert, rozprawiając się z głoszonymi w Hiszpanii tezami, że nie trafia w najważniejszych meczach z najmocniejszymi rywalami.

Robert Lewandowski nie ukrywa, że końcówka roku była dla niego czasem refleksji. Przyjrzał się ostatnim miesiącom i dokładnie przeanalizować swoją grę. Później mówił w wywiadach, że na słabszą formę złożyło się wiele elementów - od zmęczenia mentalnego, po aspekty piłkarskie, ale kluczowe było to, że słabo czuł się fizycznie. Od początku 2024 r. zmienił treningi. Bardziej dostosował je do swoich potrzeb. Nie zdradza konkretów, ale wywnioskować można, że częściej trenuje indywidualnie i z większym obciążeniem. Cały zespół w ostatnich tygodniach też zaczął pracować bardziej intensywnie, na co Lewandowski zwrócił uwagę po spotkaniach z Napoli i Atletico. - Im gramy łatwiej, tym gramy lepiej - stwierdził przed kamerami Eleven, a na pomeczowej konferencji prasowej podobnie wypowiadał się Xavi. W mediach znów rozkręciła się dyskusja, czy na pewno powinien odchodzić po zakończeniu sezonu, zgodnie z własną deklaracją. Dziennikarze zastanawiają się, czy nie żałuje tamtych słów wypowiedzianych po meczu z Villarrealem. Eksperci dyskutują, jaki miały wpływ na poprawę gry. Kibice natomiast wybaczą mu niesłowność, jeśli Barcelona dalej będzie grała w ten sposób.