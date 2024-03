120-milionowy kraj oszalał na punkcie Polki. Fenomen

Joanna Burkat to Polka, która na co dzień mieszka w Meksyku. Kobieta popularność w tym kraju zyskała dzięki swojej miłości do zespołu Club America - drugiej siły meksykańskiej ekstraklasy. Wszędzie, gdzie się pojawia, od razu wywołuje wielkie poruszenie wśród tamtejszych mediów. Na trybunach robi furorę. Zwraca na siebie uwagę strojem w barwach Clubu America.

Polka robi furorę w Meksyku

Burkat w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zdradziła, dlaczego przeprowadziła się do Meksyku. - Zawsze to było moje największe marzenie. Mama bardzo dużo podróżowała do Meksyku i zakochała się w tym kraju. Tu ludzie są bardzo otwarci, a moja mama wielu ich poznała. Zwłaszcza w hotelach. Tak nawiązała znajomości, które pozostały jej na lata - stwierdziła.

Kobieta nie ukrywa, że kultura i piłka nożna to magnesy, które przyciągnęły ją do kraju w Ameryce Północnej. - Zdecydowanie zakochałam się tutaj w kulturze, w piłce nożnej i tą, jaką pasję mają do piłki nożnej. To jest coś niesamowitego i dlatego tak właśnie zaczęłam tutaj. Mieszkałam w Mazatlan. Później w Ciudad de Mexico, czyli w Mexico City i teraz w Playa del Carmen - powiedziała.

Influencerka opowiedziała również o sytuacji, która zaważyła o jej wyjeździe z miejscowości Mazatlan. - Wszystko miałam w barwach mojej drużyny, łącznie z torbą na plażę i ręcznikiem. Wszystko w barwach Club America. Ochroniarzowi na osiedlu najwyraźniej się to nie podobało, bo jak tylko były mecze Club America, to mi odcinał prąd. Nawet się poskarżyłam na Instagramie, to wszyscy okoliczni "amerykaniści" (kibice Club America) powiedzieli "powiedz, gdzie mieszkasz, to zrobimy z nim porządek". Pomyślałam, że jak im powiem, a to jest Mazatlan, to nie wiadomo, co z tym ochroniarzem zrobią. To już wolałam się wyprowadzić - podkreśliła.

Polka nie ma problemów w komunikowaniu się po hiszpańsku, a teraz chciałaby jeszcze dostać meksykańskie obywatelstwo. - Właśnie rozmawiałam z panią adwokat. To tak za rok mogę się starać i możliwe, że mi się uda zdobyć paszport meksykański - ujawniła. Zapytana o to, co Meksykanie wiedzą o Polsce odpowiedziała: - Jeśli jakoś reagują na Polskę, to słowem "Lewandowski" albo czasem "Iga Świątek", jeśli ktoś interesuje się tenisem. Wiele osób pamięta też Jana Pawła II - mówiła.

Burkat jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych, co przekłada się na imponującą liczbę obserwujących. Obecnie jej konto na portalu X śledzi 45.3 tys. internautów, a na Instagramie ponad 174 tys. użytkowników. Polka chętnie dzieli się tam zdjęciami oraz filmikami związanymi z piłką nożną i nie ukrywa, że to jest część jej pracy. - Prowadzę strony internetowe, które dotyczą Club America. Do tego Twitter, Facebook, TikTok - to wszystko część mojej pracy - mówiła w wywiedzie dla Przeglądu Sportowego.