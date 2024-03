Kapitalne wieści dla Jakuba Kamińskiego. Teraz musi być przełom

VfL Wolfsburg spisuje się ostatnio fatalnie. Na ligowe zwycięstwo czeka od połowy grudnia, czyli od aż 10 spotkań. Aktualnie ma fatalną passę trzech porażek z rzędu, a po ostatniej z FC Augsburg (1:3) cierpliwość władz klubu wyczerpała się i podjęły one decyzję o zwolnieniu Niko Kovaca.

Jakub Kamiński ma nowego trenera. Vfl Wolfsburg ogłosiło Ralpha Hasenhuttla

Zwolnienie Chorwata jest bardzo dobrą informacją dla reprezentanta Polski Jakuba Kamińskiego, który nie mógł liczyć na zaufanie trenera. Po raz ostatni pojawił się na murawie... prawie dwie miesiące temu, kiedy jego zespół zremisował na wyjeździe z Heidenheim (1:1). Od tamtej pory nie dość, że nie podnosił się z ławki rezerwowych, to niejednokrotnie oglądał również spotkanie z trybun.

Jego sytuacja może zmienić się już niebawem, a wszystko względu na zmianę na stanowisku trenera. VfL poinformowało w niedzielę, że następcą Kovaca został Ralph Hasenhuttl, który był bezrobotny od niemalże półtora roku. Podpisał długoterminowy kontrakt i we wtorek poprowadzi pierwszą sesję treningową. Oficjalna prezentacja szkoleniowca odbędzie się za to w poniedziałek 18 marca.

56-latek to niezwykle doświadczony trener, który w przeszłości prowadził m.in. FC Ingolstadt czy RB Lipsk. Na początku grudnia 2018 roku przejął Southampton, w którym spotkał się choćby z Janem Bednarkiem, i prowadził go przez blisko cztery lata. "Austriak wraca do Bundesligi" - czytamy na klubowej stronie internetowej.

Po 26. kolejkach Bundesligi VfL Wolfsburg zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 pkt, mając zaledwie sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Debiutanckie spotkanie trenera Hasenhuttla odbędzie się w sobotę 30 marca, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Werderem Brema (10. lokata - 30 pkt).