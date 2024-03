Niebywałe, co piszą o Lewandowskim w Hiszpanii! Brawo, brawo

W ostatnim czasie FC Barcelona wróciła na właściwe tory. Drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza nie tylko traci mniej bramek, ale jest skuteczniejsza. W niedzielę 17 marca ekipa z Katalonii kontynuowała dobrą passę i wygrała 3:0 z Atletico Madryt. Po ostatnim gwizdku jej kibice mogli być naprawdę zadowoleni. Katalończycy gonią Real Madryt i dzięki temu zwycięstwu awansowali na drugie miejsce w tabeli.

Już w 38. minucie spotkania Barcelona wyszła na prowadzenie dzięki bramce, którą po podaniu Lewandowskiego zdobył Joao Felix. Tuż po przerwie prowadzenie podwyższył Robert Lewandowski. W 65. minucie na listę strzelców wpisał się Fermin Lopez, który ustalił wynik spotkania na 3:0. Asystę przy tym trafieniu również zaliczył Polak. W niedzielnym spotkaniu Lewandowski był głównym aktorem widowiska. Jego wkład w zwycięstwo Barcelony został bardzo wysoko oceniony przez hiszpańską prasę.

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Co za noty

Występ Lewandowskiego oceniła "Marca". "Lewandowski niszczy biało-czerwonych" - brzmi tytuł artykułu dotyczącego pomeczowych not. "Reprezentant Polski zdobywa swojego pierwszego gola w barwach Barcelony przeciwko Atletico Madryt. Już na początku drugiej połowy świetnie wykorzystał podanie Rahinhy. Do tego dołożył dwie asysty. Wspaniały wieczór" - pisze "Marca" i wystawiła Polakowi ocenę 8/10. To najwyższa nota całym zespole. Najniżej oceniono Lamine Yamala. Otrzymał on ocenę 6/10.

"Wszechobecny" - takie określenie użył z kolei kataloński "Sport". "Gol i dwie asysty, nie można było prosić o więcej. Otworzył swój występ znakomitym podaniem do Joao Felixa, które dało prowadzenie. (...) Miał jeszcze jedną okazję, ale przestrzelił. Wisienką na torcie było precyzyjne dośrodkowanie na głowę Fermina Lopeza" - podsumował dziennik i wystawił mu "9", czyli najwyższą notę w drużynie. Pozostali zawodnicy mieli "8", "7", "6" albo "5".

Konkretnej oceny nie przyznało "Mundo Deportivo". Pozwoliło sobie jedynie na krótkie podsumowanie. "Lewandowski rozegrał kapitalne spotkanie, mimo że trochę trzeba było go szukać. Trudno byłoby uzyskać lepszy bilans. Dwie idealne asysty do Joao Felixa i Fermina, wspaniały gol, który strzelił na poziomie piłkarza, który ma na swoim koncie Złotego Buta" - czytamy. "Kompletny" - napisano.

Po 29. kolejkach FC Barcelona zajmuje drugie miejsce w hiszpańskiej LaLiga. Do liderującego Realu Madryt traci osiem punktów. Kolejny mecz Barcelona rozegra po przerwie reprezentacyjnej. W sobotę 30 marca zmierzy się z Las Palmas w 30. kolejce LaLigi.