Lewandowski w końcu sam to przyznał. Jednoznaczna deklaracja

Robert Lewandowski wyrównuje bądź ślubuje niechlubne dla siebie rekordy. Polski napastnik od dłuższego czasu znajduje się w słabej formie, przez co FC Barcelona z reguły wygrywa mecze mimo jego obecności, a nie dzięki niemu. Tak też było w środowym spotkaniu z Osasuną wygranym przez piłkarzy Xaviego Hernandeza 1:0 po golu Vitora Roque. Tym samym Lewandowski pozostaje bez trafienia w lidze od sześciu spotkań, co jest jego najgorszą serią od 13 lat!

Niemalże od początku 2023 roku Robert Lewandowski nie potrafi na dłużej ustabilizować formy i od tamtego czasu był i jest krytykowany za mały wkład gry FC Barcelony, ale także reprezentacji Polski. Sam zainteresowany w rozmowie z Foot Truckiem przyznał, że nie był w najlepszej dyspozycji.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2023, to był moment, gdy czułem się słabej psychicznie i fizycznie. W tamtym roku wszystkie rzeczy złe, negatywne złożyły się w całość. Wszystko się skumulowało. Ja też popełniłem błędy - mówił Lewandowski. - Wszedłem do rzeki, która płynęła strumieniem w jednym kierunku [...] i za dużo czasu potrzebowałem, żeby wyjść z niej i wrócić na właściwe tory.

Robert Lewandowski podkreślił rolę Michała Probierza. "Obudził płomień"

35-latek dodał, że w okresie świąt zrobił badania pod kątem swojej fizyczności oraz trenował indywidualnie. - Wyszło, że dobrze to wygląda. Patrzę, jak to na treningu wygląda i widzę, że fizycznie ciągle jestem z przodu. Nawet w klubie. To nie jest tak, że kogoś gonię, tylko mogę oglądać się za siebie - podkreślił. Mówił, że w pewnym momencie 2023 roku jego "iskra była przygaszona". Wyjaśniał, że było to związane z wieloma kwestiami związanymi m.in. z PZPN-em. - Nie miałem wsparcia i osoby, które miały mnie chronić, to mnie nie wspierały. To było trochę za dużo.

A co się ostatecznie zmieniło? Lewandowski wskazał, że było to pierwsze jego zgrupowanie u Michała Probierza w listopadzie. - Coś się zmieniło w kontekście pozytywnym. Trener Probierz podszedł do mnie, jak do człowieka, a nie piłkarza. Mamy kontakt i stwierdziłem z biegiem czasu, że trener obudził we mnie ten płomień. Ja ciągle chcę, mam ambicje, nie poddam się. Wierzę, że 2024 rok będzie pozytywny, mamy baraże - powiedział kapitan reprezentacji Polski z wiarą, że ten rok będzie dobry dla kadry narodowej.

Robert Lewandowski odpowiada kibicom. "Nie mają prawa wiedzieć"

W rozmowie poruszono także kwestię tego, że Lewandowski w FC Barcelonie za często schodzi do rozegrania, a za mało szuka okazji w polu karnym. - Wielu kibiców nie wie i nie ma prawa wiedzieć, że jesteś napastnikiem i nie masz piłek, żeby powalczyć. I tak mija jeden, drugi, trzeci mecz. To później nie masz tego feelingu, tego czucia przeciwnika, zastawki. Jeśli tego nie zrobię, to potem spada pewność siebie, timing - wyjaśniał Lewandowski.

- Jakbyśmy wzięli napastników topowych i byśmy rozmawiali, to byłoby zrozumienie, o co nam chodzi. Ktoś, kto nigdy nie grał na tej pozycji, to nigdy tego do końca nie zrozumie - dodał. Podsumował, że brak uczestnictwa w grze negatywnie wpływa na pewność zawodnika w kolejnych akcjach.

Odnośnie gry FC Barcelony mówił, że nie wszystko funkcjonuje dobrze. - Widać, jak gramy. Staramy się robić ten krok do przodu. Mamy mecze, które powinniśmy zamknąć szybciej, albo bramki tracimy za łatwo. Wierzę, że w końcu będzie lepiej.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 13 bramek i zanotował sześć asyst. Kolejną okazję do gry i przełamania niechlubnej serii w lidze Lewandowski będzie miał w sobotę 3 lutego w wyjazdowym meczu z Deportivo Alaves. Początek meczu o 18:30, a relację z niego będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.