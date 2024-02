Zaskakujący transfer polskiego piłkarza. Ma pomóc w powrocie do reprezentacji

Niedawno nowy trener Charlotte FC - Dean Smith potwierdził, że klub będzie chciał sprzedać Kamila Jóźwiaka. Polak nie pojechał na obóz przygotowawczy. Wyraził chęć powrotu do Europy, a klub także chciał na nim zarobić. Obie strony podjęły wspólnie decyzję, żeby poszukać piłkarzowi nowego klubu.

Jóźwiak zagra w La Lidze

Początkowo kierunkiem transferu Jóźwiaka miała być Turcja. Były zapytania kilku tamtejszych klubów, ale nie było większych konkretów, nie osiągnięto porozumienia. Nieuchronnie zbliżał się koniec zimowego okienka transferowego w najmocniejszych ligach Europy, a obozowi piłkarza zależało, by trafić do silniejszej ligi. Wtedy urosłyby szanse Jóźwiaka na powrót do reprezentacji.

Według portalu meczyki.pl praktycznie pewne jest, że Jóźwiak trafi do Granady na zasadzie transferu definitywnego. Będzie drugim Polakiem w zespole z Andaluzji. Od niedawna na wypożyczeniu jest tam Kamil Piątkowski. Nie wiadomo jednak, jak długi będzie kontrakt Jóźwiaka i za ile został wykupiony przez Granadę.

To będzie wymagające pół roku dla polskiego skrzydłowego. Będzie musiał udowodnić swoją wartość, by zostać zauważonym przez Michała Probierza. Jest szansa na w miarę częstą grę, bo do Bayernu Monachium odchodzi najlepszy piłkarz Granady w tym sezonie, Bryan Zaragoza.

Granada jest w trudnej sytuacji w La Lidze. Zajmuje przedostatnie miejsce z dorobkiem zaledwie 11 punktów po 22 meczach. Do bezpiecznej pozycji traci sześć punktów.

W zeszłym roku Kamil Jóźwiak zagrał w 33 meczach dla Charlotte we wszystkich rozgrywkach. Strzelił cztery gole i zaliczył osiem asyst. Transfermarkt wycenia polskiego skrzydłowego na 2,5 mln euro.