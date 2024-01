FC Barcelona przechodzi ostatnio trudny okres. Nie dość, że przegrała w finale Superpucharu Hiszpanii, to szybko odpadła z Pucharu Króla. Na dodatek ma nikłe szanse na obronę mistrzostwa kraju. Presja na zawodnikach jest ogromna, z czego sprawę zdaje sobie również Xavi Hernandez. Trener postanowił odejść po sezonie, by nieco zmniejszyć oczekiwania wobec drużyny ze strony ekspertów oraz kibiców. Mimo wszystko poprosił zawodników o walkę do końca. Zmotywować kolegów próbował też Robert Lewandowski, który zorganizował specjalne spotkanie we własnym domu. Nie przyniosło ono jednak oczekiwanych skutków, o czym przekonuje jeden z dziennikarzy. Dodatkowo zaczął szydzić z Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Robert Lewandowski otrzymał nowy pseudonim. To się Polakowi nie spodoba

Do owego spotkania doszło w poniedziałek. "Po dwóch bardzo burzliwych tygodniach zawodnicy pierwszej drużyny postanowili spotkać się na lunchu, aby się zjednoczyć. Na przyjęciu zabrakło sztabu trenerskiego. Grill odbył się w domu Roberta Lewandowskiego w Castelldefels. Odejście Xaviego okazało się ciosem, bo większość zawodników ufała trenerowi. (...) Drużyna zebrała się, aby zjednoczyć się w kluczowym momencie sezonu i spróbować odwrócić sytuację" - zdradziło "Mundo Deportivo".

Kibice wierzyli, że spotkanie zainicjowane przez Lewandowskiego przyniesie skutek już w środy wieczór, kiedy Barcelona mierzyła z Osasuną. Do przerwy utrzymywał się jednak bezbramkowy remis, a gra Katalończyków znów pozostawiała wiele do życzenia. Jeden z dziennikarzy skorzystał z okazji i nie tylko zadrwił z inicjatywy Polaka, ale również nadał mu nowy przydomek.

- Spotkanie w domu Grandpadowskiego dotychczas nie przyniosło skutku - miał powiedzieć Joan Fontes, cytowany przez Barca Universal. Tym samym dziennikarz zrobił przytyk w kierunku wieku napastnika. "Grandpa" to po angielsku "dziadek". A nie od dziś wiadomo, że Lewandowski jest jednym z najstarszych graczy w drużynie Xaviego. Nowy pseudonim szybko podchwycili internauci i już masowo cytują go na platformie X.

Finalnie jednak Barcelonie udało się wygrać 1:0 po golu Vitora Roque. Było to jego premierowe trafienie, a na dodatek zdobyte kilkanaście sekund po wejściu z ławki. Lewandowski za to na liście strzelców tym razem się nie zapisał. Na gola w La Liga czeka już od 10 grudnia 2023 roku. Mimo wszystko Barcelona ma powody do zadowolenia - zniwelowała minimalnie stratę do lidera, Girony. Aktualnie wynosi ona osiem punktów.