Oto nowy trener Barcelony?! Kontakt był. Wymarzony scenariusz dla Lewandowskiego

W sobotni wieczór FC Barcelona skompromitowała się i przegrała aż 3:5 z Villarrealem. Był to pierwszy od 61 lat mecz, w którym Katalończycy stracili aż pięć bramek na własnym stadionie. Nic dziwnego, że na piłkarzy spadła fala krytyki. Kilka godzin później dostali kolejny cios - Xavi ogłosił, że to jego ostatni sezon na ławce Blaugrany. W mediach rozpoczęła się prawdziwa giełda nazwisk następców Hiszpana. Okazuje się, że w kierunku jednego z kandydatów Barcelona wykonała już pierwszy krok.

FC Barcelona szuka nowego trenera. Rozmawiała z Flickiem. Niemiec priorytetem

Mowa o Hansim Flicku. Już kilka dni temu Christian Falk ze "Sport Bild" informował, że to właśnie dobry znajomy Roberta Lewandowskiego jest jednym z głównych kandydatów Barcelony. Tym bardziej że już w 2021 roku klub prowadził z nim rozmowy, ale wtedy 58-latek zdecydował się przejąć reprezentację Niemiec, a ostatecznie na ławce trenerskiej mistrzów Hiszpanii zasiadł Xavi.

Teraz Flick ponownie jest bezrobotny i znów ma wzbudzać zainteresowanie Barcelony. Co więcej, jak donosi dziennikarz "Sport Bild", doszło już do pierwszych rozmów między zainteresowanymi. Ze szkoleniowcem miał skontaktować się sam Deco, a więc dyrektor sportowy Barcelony. Zrobił to w imieniu Joana Laporty. "Osoby odpowiedzialne chcą zasygnalizować zainteresowanie i poinformować Flicka, że znajduje się na liście kandydatów na następcę Xaviego" - czytamy. Co więcej, ostatnio Niemiec przebywał na wakacjach w Hiszpanii, w związku z czym plotki tylko przybrały na sile.

Flick "łakomym kąskiem" dla Barcelony

Flick pozostaje bez pracy od września 2023 roku, kiedy to odszedł z reprezentacji Niemiec. Poprowadził ją w 25 meczach, uzyskując średnią 1,72 pkt na mecz. Wcześniej trenował Bayern Monachium i stąd zna się z Lewandowskim. W sezonie 2019/20 udało mu się nawet zdobyć potrójną koronę.

Flick nie jest jedynym kandydatem do przejęcia stanowiska po Xavim, choć zgodnie z doniesieniami mediów, tylko w jego stronę Barcelona wykonała pierwszy krok. Hiszpański "AS" donosił jeszcze o innych szkoleniowcach, którzy znaleźli się na radarze mistrzów kraju. Mowa o Rafaelu Marquezie z rezerw Katalończyków, Imanolu Alguacilu z Realu Sociedad czy Sergio Conceicao z FC Porto.

O tym, kto ostatecznie zostanie trenerem Barcelony, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Jak na razie piłkarze skupiają się na rywalizacji sportowej. Ten sezon nie jest dla nich najlepszy. Nie obronili tytułu Superpucharu Hiszpanii, a na dodatek odpadli z Pucharu Króla. W ligowej tabeli mają z kolei aż 11 punktów straty do lidera, Girony. Główna nadzieja w Lidze Mistrzów, choć z taką grą eksperci nie dają im sporo szans.

Barcelona ma jednak okazję do zminimalizowania strat w La Liga. W środę o godzinie 19:00 rozpoczęli mecz z Osasuną. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.