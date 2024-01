Media: Raków poszedł na całość! To byłby hit nad hity

Doszło do sporych przetasowań w drużynie Dawida Szwargi. Tej zimy do Rakowa dołączyli już: bośniacki bramkarz Muhamed Sahinović (FK Sarajewo), kenijski lewy wahadłowy Erick Otieno (AIK Solna), skrzydłowy Jakub Myszor (Cracovia), chorwacki stoper Matej Rodin (KV Oostende), węgierski środkowy pomocnik Petar Barath (Ferencvaros Budapeszt), oraz Kacper Masiak, młodzieżowy reprezentant Polski, który do tej pory reprezentował barwy Zagłębia Lubin.

Było jednak wiadome, że na sześciu transferach się nie skończy, bo częstochowianie od dawna szukają przyzwoitego środkowego napastnika, który gwarantowałby coś więcej niż Łukasz Zwoliński, Ante Crnac czy Fabian Piasecki, który lada moment ma odejść do Piasta Gliwice. I tu warto otworzyć nawias, bo przed Piaseckim zespół opuścił Sonny Kittel, który ma zagrać w Australii. Ale wróćmy do tematu nowego napastnika.

Raków szykuje transferowy hit. Pululu na celowniku

Według informacji "Meczyków", Raków zamierza ściągnąć napastnika Jagiellonii Białystok - Afimico Pululu, który nie dość, że regularnie strzela gole, to jeszcze imponuje szybkością i siłą, choć mierzy zaledwie 175 cm.

24-latek z Angoli trafił do "Jagi" latem 2023 roku z Greuther Fuerth na zasadzie wolnego transferu. Dziś ma na koncie sześć goli i trzy asysty w Ekstraklasie.

"Klub skontaktował się najpierw z agentem zawodnika, aby wybadać zainteresowanie, a następnie rozmawiał już z samą Jagiellonią na temat potencjalnej oferty. Wicelider Ekstraklasy kategorycznie odrzucił zapytanie Rakowa i poprosił, aby nawet nie wysyłać oficjalnej oferty. "Jaga" nie jest zainteresowana sprzedażą Pululu w zimowym okienku. Szefostwo wicelidera ligi rozmawiało też z samym zawodnikiem na temat sytuacji. Pululu miał zadeklarować chęć pozostania przy Słonecznej" - czytamy w artykule. Sytuacja może się jeszcze zmienić, bo w Ekstraklasie okienka trwa jeszcze przez trzy tygodnie.

Kiedy Raków wraca do gry?

Raków w zimowej przerwie pojechał na zgrupowanie do tureckiego Belek, które potrwa do 3 lutego. Klub zajmuje w tabeli ekstraklasy czwarte miejsce z 32 punktami i dziewięciopunktową stratą do Śląska Wrocław. W Pucharze Polski Raków zagra w ćwierćfinale, gdzie jego rywalem w Gliwicach będzie Piast. Rundę wiosenną mistrz Polski rozpocznie 11 lutego spotkaniem z Wartą w Poznaniu.