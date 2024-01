Gwiazda ekstraklasy odchodzi. Ta kwota zapisze się w historii. Rekord!

Do startu rundy wiosennej w Ekstraklasie został nieco ponad tydzień. Zespoły powoli kończą przygotowania do rywalizacji w lidze. Radomiak Radom do rozgrywek przystąpi z dziesiątego miejsca w tabeli, ale też ze sporym osłabieniem. Z klubu odejdzie kluczowy piłkarz.

Radomiak zostanie osłabiony. Media potwierdzają. Gwiazda odchodzi

Kilka tygodni temu media informowały, że Pedro Henrique ma oferty z kilku zagranicznych klubów i może opuścić Ekstraklasę. Zawodnikiem interesowały się m.in. Al-Tai, Szanghaj Port, Atletico San Luis czy też Club Necaxa. W środę 31 stycznia portal Weszło.com potwierdził, że Brazylijczyk wyjedzie z Polski i trafi do ligi chińskiej. Padnie transferowy rekord!

"Pedro Henrique odchodzi z Radomiaka Radom, to już niemal oficjalne informacje. Napastnik Zielonych wkrótce przejdzie testy medyczne przed transferem do klubu chińskiej ekstraklasy. Jego nowym pracodawcą zostanie jednak nie Szanghai Port, o którym wcześniej pisaliśmy, a Wuhan Three Towns" - czytamy.

Brazylijczyk ma zostać sprzedany za 850 tysięcy euro. Choć w Radomiu liczono na wyższy zarobek, nawet półtora miliona euro, to i tak będzie to transferowy rekord. Dotychczas klub z Radomia najwięcej zarobił na Karolu Angielskim, kiedy sprzedał go za 650 tysięcy euro do Sivassporu.

Henrique trafił do Ekstraklasy latem 2023 roku z drugiej ligi portugalskiej. Dotychczas w barwach "Zielonych" rozegrał 20 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Był jednym z liderów drużyny, która na półmetku sezonu zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli. Pierwszy wiosenny mecz Radomiak rozegra 10 lutego z Cracovią.